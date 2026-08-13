Një terapist zbulon katër arsye të papritura pse çiftet vijnë në terapi
Terapia për çiftet shpesh shihet si mjeti i fundit kur një marrëdhënie është tashmë në krizë serioze, por mund të jetë e dobishme shumë më herët.
Çiftet i drejtohen asaj jo vetëm për probleme të mëdha si pabesia, por edhe për modelet e përditshme që krijojnë gradualisht distancë dhe pakënaqësi.
Disa prej tyre mund të duken plotësisht të padëmshme në shikim të parë. Terapisti Steven Buchwald ka identifikuar katër arsye të zakonshme pse çiftet vijnë në terapi.
Mungesa e mbështetjes për sukses
Problemet mund të lindin kur partnerët nuk tregojnë mjaftueshëm interes për sukseset e njëri-tjetrit. "Një partner duhet të ndiejë se personi tjetër është mbështetësi i tij më i madh. Nëse nuk është ky rasti, pakënaqësia rritet dhe personi kërkon vlerësim diku tjetër", thotë Buchwald për VICE. Ai këshillon t'i përgjigjeni lajmeve të mira të partnerit tuaj me interes të sinqertë: "Bëjini të paktën tre pyetje dhe bëjani të ditur se jeni krenarë."
Marrëdhënia si një punë administrative
Angazhimet e përditshme mund t’i reduktojnë lehtësisht bisedat midis partnerëve në punë, fëmijë dhe planifikim. “Fokusi i vazhdueshëm në logjistikë e bën marrëdhënien administrative dhe jo emocionale. Ky model krijon një ndjenjë vetmie, pavarësisht kohës që çifti kalon së bashku”, thotë Buchwald. Ai rekomandon të kaloni të paktën dhjetë minuta në ditë duke folur për çdo gjë tjetër përveç angazhimeve.
Mundësi të humbura për t'u lidhur
Problemet lindin gjithashtu kur partnerët injorojnë rregullisht përpjekjet e njëri-tjetrit për t'u lidhur, si për shembull kur njëri person po shikon telefonin e tij ndërsa tjetri po përpiqet të flasë. Personi, përpjekjet e të cilit injorohen, mund të ndihet i vetmuar dhe i parëndësishëm. Nëse kjo sjellje përsëritet shpesh, partnerët mund të fillojnë të largohen emocionalisht.
Fshehja e stresit dhe ndjenjave negative
Disa partnerë fshehin stresin, shqetësimet financiare ose problemet e punës sepse mendojnë se po e mbrojnë personin tjetër. Buchwald paralajmëron se shtypja e problemeve në vend që të flasësh hapur mund të krijojë distancë, mosbesim dhe pakënaqësi. Terapia mund t'i ndihmojë partnerët të mësojnë të flasin për ndjenjat e vështira pa frikën se do të jenë barrë për njëri-tjetrin.