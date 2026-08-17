Brigitte dhe Emmanuel Macron: Si nisi historia e pazakontë që përfundoi në Élysée
U njohën në Amiens kur ai ishte 15 vjeç dhe ajo drejtonte punëtorinë e teatrit në shkollë. Familja e kundërshtoi afrimin e tyre, por vite më vonë u martuan – sot Brigitte Macron ka një rol të përcaktuar publik pranë presidentit francez
Historia e Brigitte dhe Emmanuel Macron është ndër më të pazakontat në jetën publike franceze. Përtej interpretimeve dhe rrëfimeve që janë shtuar ndër vite, disa nga faktet kryesore të njohjes së tyre janë të dokumentuara mirë.
Brigitte Trogneux lindi në Amiens më 13 prill 1953 dhe vinte nga një familje e njohur prodhuesish çokollate. Ajo studioi letërsi dhe punoi si mësuese e frëngjishtes, latinishtes dhe letërsisë. Nga martesa e saj e parë kishte tre fëmijë.
Takimi që nisi në një punëtori teatri
Brigitte u njoh me Emmanuel Macron në Lycée La Providence në Amiens, ku ajo drejtonte një punëtori teatri. Macron ishte atëherë 15 vjeç.
Reuters raporton se në vitin 1993 ai luajti në një shfaqje nën drejtimin e saj, ndërsa vitin pasues të dy punuan së bashku për përshtatjen e një pjese teatrale. Vetë Brigitte ka folur më vonë për përshtypjen që i kishte bërë inteligjenca e tij.
Në atë periudhë ajo ishte e martuar dhe nënë e tre fëmijëve, ndërsa diferenca e moshës mes tyre ishte rreth 24 vjet, transmeton Telegrafi.
Prindërit e Macronit ndërhynë
Kur familja e Emmanuel Macronit mësoi për afrimin mes tyre, reagoi duke e larguar atë nga Amiens. Ai vazhdoi shkollimin në Lycée Henri-IV në Paris.
Sipas një biografie të cituar nga Reuters, babai i Macronit i kishte kërkuar Brigitte-s të qëndronte larg të birit derisa ai të mbushte 18 vjeç. Asaj i atribuohet përgjigjja se nuk mund të premtonte një gjë të tillë. Meqë këto hollësi vijnë nga rrëfime biografike të mëvonshme, ato duhen trajtuar pikërisht si të tilla dhe jo si dëshmi të drejtpërdrejta të kohës.
Largësia nuk e ndërpreu kontaktin mes tyre. Marrëdhënia vazhdoi gjatë viteve dhe, pasi Brigitte përfundoi martesën e saj të parë, çifti vendosi të martohej.
Martesa pas shumë vitesh
Brigitte dhe Emmanuel Macron u martuan më 20 tetor 2007 në Le Touquet. Ai ishte 29 vjeç, ndërsa ajo 54. Data dhe vendi i martesës konfirmohen edhe në biografinë zyrtare të Brigitte Macron në faqen e Pallatit Élysée.
Në një video të ceremonisë së martesës të transmetuar më vonë në Francë, Macron falënderonte fëmijët e rritur të Brigitte-s për pranimin e tyre si një çift “jo krejt i zakonshëm”, sipas raportimit të Reuters.
Nga mësimdhënia në Élysée
Brigitte Macron vazhdoi të punonte në arsim deri në vitin 2015. Një vit më vonë iu bashkua më aktivisht fushatës presidenciale të bashkëshortit të saj.
Më 7 maj 2017, Emmanuel Macron u zgjodh president i Francës dhe Brigitte hyri bashkë me të në Pallatin Élysée.
Megjithatë, në Francë bashkëshortja e presidentit nuk ka një funksion shtetëror të përcaktuar me ligj dhe nuk merr pagë për këtë rol.
Në gusht të vitit 2017, Pallati Élysée publikoi një Kartë Transparence që përcakton angazhimet publike të bashkëshortes së kreut të shtetit. Sipas saj, Brigitte Macron nuk ka pagë, buxhet të vetin apo kabinet të pavarur. Ajo përfaqëson Francën përkrah presidentit në raste të caktuara dhe angazhohet në fusha si arsimi, shëndetësia, mbrojtja e fëmijëve, personat me aftësi të kufizuara dhe çështje sociale.
Historia e tyre vazhdon të tërheqë vëmendje për shkak të diferencës së madhe në moshë dhe mënyrës së pazakontë se si u njohën. Por, përtej versioneve të romantizuara që qarkullojnë prej vitesh, faktet e dokumentuara tregojnë një marrëdhënie që nisi në mjedisin shkollor të Amiensit, kaloi përmes kundërshtimit të familjes dhe shumë vite më vonë përfundoi në martesë – përpara se Emmanuel Macron të arrinte në postin më të lartë politik të Francës. /Telegrafi/