Pse macet fshihen kur vijnë mysafirë në shtëpinë tuaj?
Pronarët e maceve duhet t'i kushtojnë vëmendje sjelljes së kafshëve të tyre shtëpiake në situata të caktuara, sepse ato po përpiqen t'u përcjellin atyre një mesazh të rëndësishëm.
Shumë njerëz vendosin t’i mirëpresin kafshët shtëpiake në shtëpitë e tyre, të cilat me kalimin e kohës bëhen anëtarë të dashur dhe të domosdoshëm të familjes. Midis tyre, macet janë një nga zgjedhjet më të zakonshme, por ndryshe nga qentë, sinjalet e tyre të sjelljes janë shpesh më të vështira për t’u interpretuar.
Kur vijnë mysafirë për vizitë, macja juaj mund të vendosë të fshihet dhe të qëndrojë larg syve. Kjo sjellje mund të jetë pjesë e rutinës së saj normale, por mund të tregojë edhe stres, shkruan Mirror.
"Fshehja është një pjesë e natyrshme e sjelljes së maceve, pavarësisht nëse ato kërkojnë një vend të sigurt për të pushuar, kërkojnë pre në lojë apo ndihen më të sigurta kur nuk janë në sytë e askujt. Megjithatë, nëse vini re se macja juaj fshihet më shpesh se zakonisht, është e mundur që ajo të jetë e stresuar, në ankth ose të mos ndihet mirë. Në këtë rast, rekomandohet një vizitë te veterineri për të përjashtuar sëmundjet e mundshme", thotë organizata për Mbrojtjen e Maceve.
Veterineri Dr. Amir Anwary shqyrtoi shenjat e stresit te macet.
"A e vini re se macja juaj është shumë e stresuar kur e çoni te veterineri ose kur keni mysafirë? Macet nuk e tregojnë stresin në të njëjtën mënyrë si qentë, ato fshihen, gërvishtin mobiljet ose e pastrojnë veten tepër, dhe shumica e pronarëve nuk e kuptojnë se është stres", tha ai.
Mbrojtja e Maceve ka konfirmuar gjithashtu tendencën e maceve për t'u fshehur kur janë të mërzitura.
"Sjellja e tyre mund të ndryshojë pak ose ato mund të fillojnë të bëjnë gjëra që pronarët e tyre i perceptojnë si keqbërje. Macet shtëpiake janë të mira në fshehjen e shenjave të stresit ose dhimbjes, dhe kjo është e lindur për to", deklaruan ata.