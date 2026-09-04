Pse hidratimi i duhur është thelbësor për funksionet më të rëndësishme në trupin tuaj
Në kohë kur jeni të dehidratuar, keni dhimbje koke ose mungesë energjie, është e rëndësishme të mbani mend se hidratimi i duhur është thelbësor për funksionet më të rëndësishme në trup.
Mjekët shpjeguan se çfarë i bën hidratimi i duhur trupit tuaj ditë pas dite, si dhe çfarë ndodh kur nuk e merrni mjaftueshëm.
"Nivelet e hidratimit ndikojnë në trupin tuaj në mënyra të mëdha dhe të vogla. Uji është përgjegjës për transportimin e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese në qelizat tuaja dhe për t'i fuqizuar ato për t'ju dhënë energji. Në një nivel më të gjerë, ruajtja e ekuilibrit të lëngjeve gjithashtu ndihmon në përmirësimin e shëndetit të trurit dhe mbështet sistemin imunitar", thotë Dr. Mariam Zakhary.
Mjekët e konsiderojnë hidratimin si një faktor themelor për funksionimin e të gjithë trupit, shkruan Real Simple.
"Hidratimi ruan rregullimin e duhur të temperaturës së trupit, rrjedhjen e gjakut, transportin e lëndëve ushqyese dhe mbështet funksionimin normal të muskujve dhe trurit", thanë ata.
Mjekët shtojnë se uji ndihmon në prodhimin e neurotransmetuesve integralë si serotonina dhe dopamina, kimikate që ndikojnë në humorin tuaj. Hidratimi nuk ka të bëjë vetëm me pirjen e mjaftueshme të ujit, por me ruajtjen e ekuilibrit të duhur të lëngjeve dhe elektroliteve në trup.
"Elektrolitet si natriumi dhe kaliumi ndihmojnë në rregullimin e ekuilibrit të lëngjeve. Nëse jeni të hidratuar mirë, qelizat tuaja do të marrin mbështetjen që u nevojitet për të ruajtur funksionin e duhur", pohojnë mjekët.
Ata shtojnë se ju e lidhni ujin me zakonet që keni tashmë.