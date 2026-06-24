Pse Gjermania hoqi dorë nga planet për një porosi të madhe anijesh luftarake?
Aksionet e Rheinmetall ranë deri në 13% pasi qeveria gjermane hoqi dorë nga planet për një porosi të madhe anijesh luftarake nga firma, e cila do të kishte qenë komisioni më i madh i anijeve luftarake që nga Lufta e Dytë Botërore.
Revista e lajmeve "Der Spiegel" raportoi të martën se projekti shumëmiliardë eurosh për të ndërtuar gjashtë nga fregatat më të mëdha në botë, F126, ishte anuluar, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Ministria në Berlin theksoi se vendimi ishte një përgjigje ndaj vonesave të konsiderueshme, rritjeve të parashikueshme të kostove dhe rreziqeve të tjera.
Megjithatë, anulimi i kontratës mund të jetë i kushtueshëm për taksapaguesit.
Në të njëjtën kohë, ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius dëshiron të sigurojë tetë fregata më të vogla në vend të kësaj.
Për këtë qëllim, Berlini i dha kontrata të reja kontraktorit të mbrojtjes TKMS, aksionet e të cilit u rritën rreth 10% në tregtimin e hershëm të mërkurën.
Sipas gazetës, projekti i anijes luftarake u lansua për herë të parë nga Ursula von der Leyen (CDU) kur ajo ishte ministre e mbrojtjes.
Në vitin 2020, pasardhësi i saj, Boris Pistorius (SPD) porositi superfregatën F-126 në Holandë nga kantieri detar Damen.
Megjithatë, për shkak të vonesave dhe problemeve të tjera, ndërtuesi gjerman i anijeve Lürssen Naval Vessels - që kur u mor përsipër nga Rheinmetall në mars 2026 - u vu në krye të projektit.
Në mars 2026, Berlini miratoi prokurimin e katër fregatave MEKO A-200 të ndërtuara nga TKMS, të cilat vlerësohen të kushtojnë rreth 1 miliard euro secila, sipas raportimit të FT, mes shqetësimeve në rritje për vonesat në programin F126 me gjashtë anije.
Sipas raportimit nga Die Welt, duke cituar Ministrinë Gjermane të Mbrojtjes, programi F126 kishte shkaktuar tashmë rreth 2.3 miliardë euro kosto para anulimit të tij.
Këto kosto përfshijnë punën e projektimit, zhvillimin e softuerëve, aktivitetet e ndërtimit dhe pagesat për kontraktorët.
Ministria thotë se vazhdimi i programit do t'i kishte shtyrë kostot totale mbi 18 miliardë euro, krahasuar me një vlerë fillestare të programit prej afërsisht 10 miliardë eurosh për gjashtë fregata.
Në vend të fregatave F126, të cilat ishin planifikuar së fundmi për dorëzim në vitin 2029, tani pritet të porositen nga TKMS gjithsej tetë fregata më të vogla të klasit MEKO A-200, duke zgjeruar porosinë origjinale për katër anije të vendosura në mars.
Anijet luftarake që po merren në konsideratë tani, me gjatësi rreth 120 metra dhe zhvendosje prej 4,200 tonësh, janë shumë më të vogla se F126, e cila ishte projektuar të ishte 166 metra e gjatë me zhvendosje prej 10,500 tonësh. Fillimisht, duhej të bliheshin gjashtë anije luftarake; tani mund të ketë tetë.
Udhëheqësit e marinës thuhet se kanë mbështetur vendimin e ministrit të mbrojtjes për të rishikuar planet e fregatës. /Telegrafi/