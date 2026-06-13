Pse duhet ta lini dollapin hapur në ditët e nxehta? Truku që pak kush e di
Grilat e mbyllura, dritaret e mbyllura, ventilatori i ndezur, por banesa përsëri mbetet e nxehtë. Ndoshta pikërisht një truk pak i njohur mund të bëjë dallimin
Kushdo që hyn në banesën e vet gjatë një dite të nxehtë vere e njeh mirë atë ndjesi: ajri është i rënduar, mobiliet duken të nxehta, ndërsa edhe brenda shtëpisë vapa sikur nuk gjen dalje. Ndërkohë që ventilatorët punojnë dhe grilat mbeten të ulura, shumë njerëz kërkojnë çdo mënyrë të vogël për ta bërë shtëpinë pak më të freskët. Një masë çuditërisht e thjeshtë shpesh anashkalohet: dollapi.
Depo e fshehur e nxehtësisë
Kur dielli përvëlon jashtë, nuk nxehen vetëm dyshemetë, muret dhe mobiliet. Edhe dollapët e mëdhenj grumbullojnë nxehtësi gjatë ditës. Sidomos të prekura janë gjërat që ndodhen afër dritareve ose që ekspozohen për orë të tëra ndaj dritës indirekte të diellit.
Ajri i ngrohtë mblidhet pas dyerve të mbyllura dhe mbetet i bllokuar brenda dollapit. Pikërisht për këtë arsye, gjatë ditëve të nxehta, dollapët e mëdhenj mund të shndërrohen pa e kuptuar në rezervuarë të vegjël nxehtësie, transmeton Telegrafi.
Pse mund të ndihmojnë dyert e hapura të dollapit?
Truku është i thjeshtë: nëse ajrosni shtëpinë në mëngjes dhe njëkohësisht hapni dollapin, ajri më i freskët nga jashtë hyn edhe në këto hapësira të mbyllura. Kjo mundëson që nxehtësia e grumbulluar të shpërndahet dhe të dalë më lehtë.
Ajri brenda dollapit ndërrohet para se temperatura gjatë ditës të rritet sërish. Edhe pse temperatura e dhomës nuk ulet për disa gradë, banesa në tërësi mund të mbetet pak më e këndshme.
Koha më e mirë: herët në mëngjes
Çelësi i suksesit të këtij truku është koha e duhur. Temperaturat më të ulëta zakonisht janë në orët e hershme të mëngjesit. Pikërisht atëherë dritaret duhet të hapen sa më shumë, në mënyrë që ajri të ndërrohet shpejt.
Në të njëjtën kohë, hapja e dyerve të dollapëve, depove ose mobilieve të mëdha lejon që ajri i freskët të qarkullojë edhe në këto pjesë të shtëpisë.
Sapo temperaturat jashtë të rriten, banesa duhet të izolohet sa më mirë nga nxehtësia. Ekspertët rekomandojnë mbylljen e dritareve dhe uljen e grilave, roletave ose perdeve. Pas kësaj, edhe dyert e dollapëve mund të mbyllen.
Kjo ndihmon që ajri më i freskët në dhomë të ruhet sa më gjatë dhe ngadalëson depërtimin e nxehtësisë në banesë. /Telegrafi/