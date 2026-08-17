5 gabime me kondicionerin që mund t’jua rrisin ndjeshëm faturën e rrymës
Disa zakone që duken të padëmshme mund ta mbajnë kondicionerin në punë pa pushim dhe faturën ta çojnë dukshëm më lart
Nga temperatura e vendosur gabimisht deri te mirëmbajtja e neglizhuar, disa zakone të përditshme gjatë verës mund ta detyrojnë kondicionerin të punojë më shumë dhe, si pasojë, të rrisin faturën e energjisë.
Me disa ndryshime të thjeshta mund ta mbani shtëpinë të freskët pa shpenzuar më shumë seç duhet.
1. E vendosni temperaturën shumë të ulët
Një nga gabimet më të zakonshme është ulja e tepërt e temperaturës së kondicionerit gjatë ditëve të nxehta.
Sa më e madhe të jetë diferenca mes temperaturës së jashtme dhe asaj që kërkoni brenda, aq më shumë duhet të punojë pajisja.
Ekspertët këshillojnë që shtëpia të freskohet më herët në mëngjes, kur jashtë është ende freskët, ndërsa gjatë orëve më të nxehta temperatura të mbahet pak më e lartë.
Një termostat inteligjent mund ta automatizojë këtë proces dhe të ndihmojë në shmangien e konsumit të panevojshëm.
2. Harroni ta ndërroni filtrin
Filtri i ndotur pengon qarkullimin normal të ajrit dhe e detyron kondicionerin të punojë më fort.
Kjo jo vetëm që rrit konsumin e energjisë, por mund ta ngarkojë edhe vetë sistemin.
Në përgjithësi, filtri duhet kontrolluar dhe zëvendësuar rregullisht sipas rekomandimeve të prodhuesit. Në shtëpitë me kafshë shtëpiake, shumë pluhur ose përdorim intensiv të kondicionerit, kontrolli mund të nevojitet më shpesh, transmeton Telegrafi.
3. I lini dritaret hapur ndërsa kondicioneri punon
Ajrosja gjatë verës është e dobishme kur jashtë është më freskët, por jo ndërkohë që kondicioneri është duke punuar.
Me dritaret ose dyert e hapura, ajri i nxehtë hyn vazhdimisht brenda, ndërsa pajisja përpiqet ta largojë atë.
Rezultati? Kondicioneri punon më gjatë, harxhon më shumë energji dhe e ka më të vështirë të arrijë temperaturën e vendosur.
Rregulli është i thjeshtë: nëse hapni dritaret, fikeni kondicionerin; nëse kondicioneri është ndezur, mbajini të mbyllura.
4. I mbani perdet dhe roletat hapur gjatë gjithë ditës
Rrezet e diellit që hyjnë drejtpërdrejt përmes dritareve mund ta rrisin ndjeshëm temperaturën brenda shtëpisë.
Mbajtja e perdeve, roletave ose grilave të mbyllura gjatë orëve më të nxehta ndihmon në kufizimin e nxehtësisë dhe e lehtëson punën e kondicionerit.
Në mbrëmje, kur temperatura jashtë bie, mund t’i hapni dritaret për ajrosje dhe t’i mbyllni përsëri në mëngjes.
5. Ventilatorin e përdorni gabimisht
Ventilatorët mund t’ju ndihmojnë të ndiheni më freskët, por nuk e ulin temperaturën e dhomës.
Ata krijojnë lëvizje të ajrit, e cila e bën trupin të ndihet më i freskët. Pikërisht për këtë arsye mund ta mbani temperaturën e kondicionerit pak më të lartë pa humbur rehatinë.
Megjithatë, ventilatori nuk ka arsye të punojë në një dhomë bosh. Kur largoheni, fikeni.
Pak ndryshime mund të bëjnë diferencë
Përdorimi i kondicionerit nuk duhet domosdoshmërisht të sjellë fatura shumë të larta. Temperatura e arsyeshme, filtrat e pastër, dritaret e mbyllura, mbrojtja nga dielli dhe përdorimi i duhur i ventilatorëve mund ta ulin ngarkesën e pajisjes dhe konsumin e panevojshëm të energjisë. /Telegrafi/