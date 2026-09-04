Këpucët po ju zënë gjithë korridorin? Këto zgjidhje kursejnë hapësirë pa dollap të madh
Raftet e ngushta, organizuesit në derë dhe shfrytëzimi i hapësirës lart mund ta bëjnë hyrjen më të rregullt, më praktike dhe vizualisht më të gjerë
Nëse këpucët, atletet dhe shapkat grumbullohen çdo ditë në korridor, ndërsa për një dollap të madh nuk ka vend, kjo nuk do të thotë se duhet të pajtoheni me rrëmujën.
Edhe korridori më i vogël mund të duket i rregullt nëse hapësira shfrytëzohet më me zgjuarsi.
Problemi shpesh nuk është mungesa e vendit, por mënyra si e përdorim atë. Dyshemeja mund të jetë e zënë, një mur mund të ketë pasqyrë ose varëse, ndërsa mobilia e madhe duket si zgjidhja e vetme. Megjithatë, hapësirë shtesë mund të krijohet në mure, te dera ose në pjesët e sipërme të korridorit.
Shfrytëzoni hapësirën vertikale
Në një korridor të vogël, çdo centimetër ka rëndësi. Në vend që të shtoni një mobilie tjetër në dysheme, përdorni muret.
Raftet e ngushta janë praktike për këpucët që i përdorni më shpesh, ndërsa pjesët më të larta mund të shërbejnë për palët që vishen më rrallë.
Në këtë mënyrë, dyshemeja mbetet e lirë dhe korridori duket më i gjerë, transmeton Telegrafi.
Përdorni edhe derën
Një hapësirë që shpesh neglizhohet është pjesa e brendshme e derës.
Organizuesit me xhepa ose mbajtëset e lehta mund të përdoren për shapka, atlete ose këpucë të lehta, pa zënë hapësirë shtesë në korridor.
E rëndësishme është që zgjidhja të mos pengojë hapjen e derës ose kalimin.
Raftet në mur mund të zëvendësojnë dollapin
Në korridore të gjata dhe të ngushta, raftet e holla të montuara në mur mund të jenë shumë më praktike se një dollap klasik.
Ato mund të mbajnë disa palë këpucë pa e ngushtuar vizualisht hapësirën dhe mund të vendosen në lartësi të ndryshme, sipas nevojës.
Mos harroni hapësirën lart
Në banesat e vogla, pjesa e sipërme e murit shpesh mbetet e pashfrytëzuar.
Një raft i lartë mund të përdoret për kuti me këpucë sezonale ose modele që nuk i përdorni çdo ditë.
Këpucët e përditshme është më mirë të mbeten në vende më të arritshme, ndërsa ato që përdoren më rrallë mund të ruhen më lart.
Nuk ju duhet patjetër një dollap i madh
Një dollap voluminoz mund ta bëjë korridorin edhe më të ngushtë dhe ta vështirësojë lëvizjen.
Shpesh zgjidhja më e mirë është kombinimi i disa elementeve të vogla: rafte të ngushta, organizues në derë dhe kuti për këpucët sezonale.
Në këtë mënyrë, korridori fiton më shumë hapësirë, mbahet më lehtë i pastër dhe duket më i rregullt – pa investime të mëdha dhe pa ndryshime të kushtueshme. /Telegrafi/