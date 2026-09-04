Pse disa numra në metër janë të kuq dhe pse grepi në skaj lëviz?
Shenjat me ngjyra, grepi metalik dhe dimensioni i kasës kanë funksione konkrete – por jo çdo metër i përdor në të njëjtën mënyrë
Pothuajse në çdo shtëpi gjendet të paktën një metër matës, diku në sirtar ose mes veglave të punës. Në pamje të parë duket si një mjet tepër i thjeshtë: një shirit i graduar që tërhiqet nga një kasë dhe rikthehet përsëri brenda saj.
Megjithatë, shumë metra përmbajnë detaje të menduara posaçërisht për ta bërë matjen më të shpejtë dhe më të saktë. Numrat ose shenjat me ngjyra, grepi metalik që lëviz dhe, te disa modele, dimensioni i shënuar në kasë kanë funksione konkrete.
Pse disa numra ose shenja janë të kuqe?
Këtu duhet bërë një dallim i rëndësishëm: shenjat e kuqe nuk kanë të njëjtin kuptim në çdo metër. Ato varen nga modeli, prodhuesi dhe sistemi i matjes.
Te shumë metra të prodhuar për tregun amerikan, shenjat e veçanta shfaqen në intervale prej 16 inçësh – 16, 32, 48, 64 inç e kështu me radhë. Arsyeja lidhet me ndërtimin: 16 inç, ose rreth 40,64 centimetra, është një nga distancat standarde që përdoren ndërmjet qendrave të elementeve vertikale të skeletit të murit. Disa modele kanë edhe shenja në intervale prej 19,2 inçësh, për mënyra të tjera të organizimit të konstruksionit.
Këto shenja i ndihmojnë zejtarët që të mos e llogarisin çdo herë nga fillimi pozicionin e elementit të radhës.
Por kjo nuk do të thotë se çdo numër i kuq në çdo metër tregon intervalin prej 16 inçësh. Te metrat vetëm me sistem metrik, prodhues të ndryshëm mund ta përdorin të kuqen thjesht për ta bërë më të lehtë leximin, për shembull duke theksuar çdo 10 centimetra. Ka modele metrike ku pikërisht çdo 10 cm shënohet me të kuqe.
Prandaj, kuptimi i ngjyrës duhet parë gjithmonë në kontekstin e modelit konkret të metrit, transmeton Telegrafi.
Pse lëviz grepi metalik në skaj?
Nëse grepi në fund të metrit lëviz pak para dhe prapa, kjo zakonisht nuk është defekt.
Lëvizja është projektuar për të kompensuar trashësinë e vetë grepit. Kur grepi kapet pas skajit të një objekti dhe metri tërhiqet, ai zhvendoset pak jashtë. Kur metri shtyhet kundër një sipërfaqeje, për shembull një muri, grepi zhvendoset brenda.
Në këtë mënyrë pika zero përshtatet si për matjet nga jashtë, ashtu edhe për ato nga brenda. Prodhuesi Stanley e përshkruan këtë mekanizëm si sistem që kompenson pikërisht trashësinë e grepit.
Pra, nuk duhet tentuar shtrëngimi i grepit vetëm sepse duket sikur është liruar.
Po matja nga një mur te tjetri?
Matjet e brendshme, veçanërisht në qoshe, shpesh bëhen gabim duke e përkulur shiritin dhe duke u përpjekur të përcaktohet me sy pika e saktë.
Te disa metra ekziston një mënyrë më praktike. Në kasë mund të jetë shënuar gjatësia e saj. Metri vendoset me kasën të mbështetur plotësisht në njërin mur, ndërsa skaji tjetër shkon deri te muri përballë. Vlerës së lexuar në shirit i shtohet gjatësia e kasës.
Megjithatë, edhe këtu ka një kusht: jo çdo model e ka të shënuar dimensionin e kasës dhe jo çdo metër është projektuar për t'u lexuar në këtë mënyrë. Disa modele profesionale kanë madje shkallë të posaçme që e përfshijnë automatikisht gjatësinë e kasës në matjen e brendshme.
Prandaj, para përdorimit të kësaj metode, duhet kontrolluar nëse dimensioni i kasës është i shënuar në vetë mjetin.
Në fund, metri matës është më i sofistikuar sesa duket: shenjat e veçanta, grepi lëvizës dhe konstruksioni i kasës janë krijuar për ta bërë punën më të shpejtë dhe matjen më të saktë. Por jo çdo simbol ka kuptim universal – dhe pikërisht këtu qëndron dallimi mes një “truku” të vërtetë dhe një miti të përhapur në internet. /Telegrafi/