Mos e hidhni ujin e patateve të ziera: Ky truk i pazakontë mund t’i pastrojë pllakat për mrekulli
Niseshteja që mbetet në ujë mund të ndihmojë kundër papastërtive, ndërsa një përzierje me vetëm tri përbërës premton edhe më shumë shkëlqim
Zierja e patateve është një nga rutinat më të zakonshme në kuzhinë, por shumica prej nesh, sapo përfundojmë gatimin, e derdhim menjëherë ujin në lavaman. Megjithatë, ky ujë mund të ketë një përdorim të papritur në shtëpi , për pastrimin e dyshemeve dhe pllakave.
Ideja është bërë e njohur falë një nëne australiane, e cila e përdor ujin e mbetur nga patatet si një alternativë të thjeshtë për pastrimin e disa sipërfaqeve.
Pse mund të ndihmojë uji i patateve?
Gjatë zierjes, një pjesë e niseshtesë së patateve kalon në ujë, duke i dhënë atij pamjen karakteristike të turbullt dhe të bardhë. Pikërisht kjo niseshte mund të ndihmojë në lirimin e disa papastërtive nga sipërfaqet e pllakave.
Në vend që ta derdhni ujin menjëherë, mund ta ruani dhe ta përdorni për pastrimin e pllakave në kuzhinë ose banjë.
Mënyra është e thjeshtë: lëreni ujin e patateve të ftohet deri në një temperaturë të sigurt për përdorim, aplikojeni mbi pllaka dhe lëreni të veprojë për disa minuta.
Më pas, pastrojeni sipërfaqen me një leckë ose furçë dhe shpëlajeni mirë me ujë të pastër, në mënyrë që të mos mbeten gjurmë niseshteje.
Nëse dëshironi ta provoni këtë metodë, përdorni vetëm ujë në të cilin patatet janë zier pa kripë, vaj apo përbërës të tjerë, transmeton Telegrafi.
Përzierja me 3 përbërës për pllakat
Krahas trukut me ujin e patateve, australiania Kerri Barling ka ndarë edhe një përzierje të thjeshtë për pastrimin e pllakave dhe fugave.
Në një kovë me ujë të ngrohtë shtohen:
- 1 lugë gjelle sapun i lëngshëm
- 1 lugë gjelle detergjent për enë
- 1 lugë gjelle kristale sode
Për zonat më të papastra mund të përdoret një furçë me bisht të gjatë, duke i fërkuar mirë pllakat dhe fugat.
Në fund, dyshemeja duhet të fshihet me një leckë të lagur me ujë të pastër dhe ambienti të ajroset derisa sipërfaqja të thahet plotësisht.
Kujdes: Para përdorimit në sipërfaqe delikate, gur natyral ose materiale të trajtuara posaçërisht, është mirë që përzierja të provohet fillimisht në një zonë të vogël dhe jo të dukshme. /Telegrafi/