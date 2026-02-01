Pse Demaçi s’e përkrahu Konferencën e Rambujesë?
Në një bashkëbisedim në podcastin PIKË, publicisti Veton Surroi dhe gazetari Blerim Shala kanë diskutuar për qëndrimin e ish-të burgosurit politik Adem Demaçi për Konferencën e Rambujesë.
Sipas Surroit, Demaçi kishte një oscilim të madh gjatë periudhës përpara konferencës dhe refuzoi të merrte rolin e shefit politik të UÇK-së, duke vendosur të mos merrte pjesë aktive në negociata.
Shala ndërkohë ka thënë se kishte një rivalitet mes të burgosurve politikë të asaj kohe.
“Ai kishte një vullnet dhe pasion të jashtëzakonshëm, por nuk kuptoi momentumin e luftës dhe vendosi të mos shkojë në Rambuje”, tregoi Shala.
Megjithatë, Surroi dhe Shala treguan se delegacioni shqiptar arriti të ruajë marrëveshjen dhe të siguronte pranimin e saj për pak, pavarësisht dyshimeve dhe shqetësimeve që lindën nga mosangazhimi i Demaçit.
Shala vuri në dukje gjithashtu rolin vendimtar të profesor Rexhep Qosjes dhe të pjesëtarëve të tjerë të delegacionit, të cilët këmbëngulën që marrëveshja të pranohej.