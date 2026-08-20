Pse alergjitë përkeqësohen natën dhe si mund të lehtësohen ato?
Simptomat e alergjisë që përkeqësohen gjatë natës janë të zakonshme dhe shkaqet shpesh qëndrojnë në dhomën e gjumit.
Përveç alergjenëve në mjedis, shtrirja mund të përkeqësojë edhe bllokimin e hundës dhe simptoma të tjera, shkruan Health.
Megjithatë, disa ndryshime të thjeshta në zakone dhe mjedis mund të lehtësojnë ndjeshëm reagimet dhe të përmirësojnë cilësinë e gjumit.
Pluhuri dhe myku në dhomën e gjumit
Alergjitë e natës shpesh janë rezultat i alergjenëve të brendshëm, kryesisht pluhurit dhe mykut. "Shumë njerëz janë alergjikë ndaj gjërave që ndodhen në dhomat e tyre të gjumit", tha për Health Dr. Purvi Parikh, një alergologe dhe imunologe në NYU Langone Health. Myku, për shembull, mund të shfaqet në muret e shtëpive të vjetra ose pas dëmtimit nga uji, dhe nëse nuk hiqet, mund të shkaktojë reaksione të forta alergjike.
Ndikimi i pozicionit të shtrirë
Shtrirja mund t’i përkeqësojë simptomat. Dr. Parikh shpjegon se ky pozicion lejon që sekrecionet nazale të kullojnë më lehtë në fyt. Për shkak të anatomisë së hundës dhe fytit, shton ai, shtrirja mund të shkaktojë më shumë kollë, fishkëllima dhe vështirësi në frymëmarrje sesa qëndrimi në këmbë.
Afër kafshëve shtëpiake
Qimet e kafshëve shtëpiake, të cilat përbëhen nga qeliza të vdekura të lëkurës, janë një shkak i zakonshëm i shpërthimeve të alergjive. Këto grimca mund të qëndrojnë në ajër për periudha të gjata kohore dhe të grumbullohen në qilima, çarçafë dhe tekstile të tjera.
Polen i sjellë nga jashtë
Nëse alergjenët e brendshëm nuk janë shkaku, problemi mund të jetë poleni që pa vetëdije sillet në shtëpi nëpërmjet rrobave ose qimeve. Kafshët shtëpiake që qëndrojnë jashtë gjithashtu mund të sjellin polen direkt në dhomën e gjumit nëpërmjet qimeve të tyre.
Problem me lagështuesit
Lagështuesit mund të ndihmojnë me sinuset e thata, por ato gjithashtu mund të nxisin rritjen e shkaktarëve të tjerë të alergjive gjatë natës. Marimangat e pluhurit kanë nevojë për lagështinë që lëshon një lagështues për t'u rritur, dhe nëse pajisja nuk pastrohet rregullisht ose filtri i saj nuk ndërrohet, sporet e mykut mund të hyjnë në ajër.
Alergjitë ndaj marimangave të pluhurit zakonisht janë më të këqija natën, sepse atëherë njerëzit janë më të ekspozuar ndaj tyre. Marimangat e pluhurit grumbullohen në jastëkë, dyshekë dhe shtrat. Njerëzit me alergji ndaj polenit mund të përjetojnë gjithashtu simptoma më të rënda gjatë natës, pasi përqendrimet e barit, ambrozisë dhe polenit të pemëve shpesh rriten gjatë netëve më të ftohta.
Si të lehtësoni simptomat e natës?
Në varësi të shkakut, simptomat mund të lehtësohen. Heqja e qilimave ose pastrimi i tyre shpesh me fshesë me korrent, përdorimi i mbulesave të dyshekëve antialergjikë dhe përdorimi i një pastruesi ajri mund të ndihmojnë me pluhurin dhe mykun. Nëse përdorni një lagështues ajri, është e rëndësishme ta pastroni atë rregullisht.
Kafshët shtëpiake nuk duhet të lejohen të flenë në shtrat. Për të zvogëluar marrjen e polenit, bëni dush para gjumit, ndërroni pizhame të pastra dhe flini me dritaret e mbyllura. Të fjeturit në një jastëk të ngritur mund të ndihmojë gjithashtu me bllokimin e ajrit.