Protesta të mëdha në Bejrut, mbështetësit e Hezbollahut kundër marrëveshjes Liban-Izrael
Mbështetës të grupit libanez Hezbollah kanë dalë sonte në rrugët e kryeqytetit Bejrut për të protestuar kundër marrëveshjes kornizë mes Libanit dhe Izraelit, e cila u arrit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara.
Protestuesit e kundërshtuan ashpër marrëveshjen, duke e cilësuar atë si një "marrëveshje dorëzimi" dhe duke kërkuar që Izraeli të tërhiqet pa kushte nga zonat jugore të Libanit. Ata akuzuan autoritetet libaneze se po pranojnë një marrëveshje që, sipas tyre, nuk mbron interesat e vendit.
Gjatë protestave, turmat bllokuan rrugën Salim Salam si dhe disa nga rrugët kryesore që lidhen me aeroportin ndërkombëtar të Bejrutit. Demonstruesit valëvitën flamuj të Hezbollahut dhe të Iranit, ndërsa disa prej tyre ndezën zjarre në rrugë.
Në periferinë jugore të Bejrutit, zonën e njohur si Dahieh, mbështetës të Hezbollahut zhvilluan tubime me motoçikleta, duke shprehur kundërshtimin ndaj marrëveshjes dhe duke bërë thirrje për vazhdimin e qëndrimit të fortë ndaj Izraelit.
Situata kërkoi ndërhyrjen e forcave libaneze të sigurisë, të cilat u vendosën në disa pika për të kontrolluar protestat. Në disa zona, policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë turmat dhe për të rikthyer qarkullimin në rrugët e bllokuara.
Protestat vijnë në një periudhë të tensionuar në rajon, pas përpjekjeve diplomatike për të arritur një marrëveshje që synon uljen e përplasjeve dhe stabilizimin e situatës mes Libanit dhe Izraelit. Megjithatë, kundërshtimi i Hezbollahut tregon se marrëveshja vazhdon të përballet me rezistencë të fortë brenda Libanit. /Telegrafi/