Protesta e opozitës, shkarkohet nga detyra edhe drejtori i Policisë së Tiranës
Drejtorit të Policisë së Tiranës, Elton Alushi është shkarkuar ditën e sotme nga detyra.
Ky vendim ka ardhur menjëherë pas shkarkimit të Ilir Prodës.
Pezullimi i tij, vjen në kuadër të protestës kombëtare të opozites, në të cilën nuk u garantua siguria e jetës së qytetarëve.
Gjatë protestës së ditës së djeshme, protestuesit kanë hedhur molotovë dhe fishekzjarre drejt ish-rezidencën e diktatorit Enver Hoxha.
Në ato momente brenda godinës ndodheshin shtetas të huaj./noa.al/
