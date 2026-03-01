Drejtorit të Policisë së Tiranës, Elton Alushi është shkarkuar ditën e sotme nga detyra.

Ky vendim ka ardhur menjëherë pas shkarkimit të Ilir Prodës.

Pezullimi i tij, vjen në kuadër të protestës kombëtare të opozites, në të cilën nuk u garantua siguria e jetës së qytetarëve.

Gjatë protestës së ditës së djeshme, protestuesit kanë hedhur molotovë dhe fishekzjarre drejt ish-rezidencën e diktatorit Enver Hoxha.

Në ato momente brenda godinës ndodheshin shtetas të huaj./noa.al/

ShqipëriLajme