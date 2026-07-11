Propozohet marrëveshje e re për lundrimin në Ngushticën e Hormuzit
Omani propozon një marrëveshje për rrugët e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, thotë një burim.
Omani ka hartuar një propozim për menaxhimin e trafikut në Ngushticën e Hormuzit përmes dy korridoreve të kontrolluara veçmas, tha për CNN një burim me njohuri mbi bisedimet.
Sipas marrëveshjes, e cila ende nuk është finalizuar, të dy korridoret do të mbeten të hapura.
Korridori Jugor, që kalon nëpër ujërat territoriale të Omanit, do të lejojë lundrim të lirë sipas kushteve që ekzistonin para luftës.
Anijet që kalojnë nëpër Korridorin Verior, i cili kalon nëpër ujërat territoriale iraniane, do të kenë nevojë për miratim paraprak nga Irani, megjithëse sipas marrëveshjes nuk do të vendosen tarifa kalimi.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, u takua të shtunën në Muskat me homologun e tij oman, Sayyid Badr Albusaidi, ku të dy zyrtarët diskutuan mekanizmat për garantimin e kalimit të sigurt të anijeve në këtë rrugë ujore. /Telegrafi/