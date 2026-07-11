ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Omani propozon një marrëveshje për rrugët e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, thotë një burim.

Omani ka hartuar një propozim për menaxhimin e trafikut në Ngushticën e Hormuzit përmes dy korridoreve të kontrolluara veçmas, tha për CNN një burim me njohuri mbi bisedimet.

Sipas marrëveshjes, e cila ende nuk është finalizuar, të dy korridoret do të mbeten të hapura.

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Korridori Jugor, që kalon nëpër ujërat territoriale të Omanit, do të lejojë lundrim të lirë sipas kushteve që ekzistonin para luftës.

Anijet që kalojnë nëpër Korridorin Verior, i cili kalon nëpër ujërat territoriale iraniane, do të kenë nevojë për miratim paraprak nga Irani, megjithëse sipas marrëveshjes nuk do të vendosen tarifa kalimi.

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, u takua të shtunën në Muskat me homologun e tij oman, Sayyid Badr Albusaidi, ku të dy zyrtarët diskutuan mekanizmat për garantimin e kalimit të sigurt të anijeve në këtë rrugë ujore. /Telegrafi/

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