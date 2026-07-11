Lideri i Iranit zotohet të marrë hak për vrasjen e babait të tij
Udhëheqësi suprem i Iranit është zotuar të marrë hak për vdekjen e babait të tij.
Ajatollah Mojtaba Khamenei tha se hakmarrja për paraardhësin e tij të vrarë ishte "kërkesë e kombit" dhe "padyshim" duhet të ndodhë.
Komentet u bënë në një mesazh me shkrim të publikuar në llogarinë e tij në Telegram.
Khamenei lëshoi mesazhin pas funeralit të babait të tij, Ali Khamenei, i cili u mbajt disa muaj pasi ai u vra në sulmet ajrore SHBA-Izrael më 28 shkurt.
Midis të vdekurve ishin gruaja e udhëheqësit të ri, Ajatollah Seyed Mojtaba Khamenei, dhëndri i udhëheqësit të ndjerë, vajza dhe mbesa e tij.
Djali i Khameneit, Mojtaba, mori detyrën si udhëheqës suprem, por nuk është shfaqur në publik që atëherë dhe as nuk ka marrë pjesë në ceremonitë mortore. /Telegrafi/