Propozim-ligji për shfuqizimin e qeverisë teknike para Komisionit Parlamentar për Sistem Politik
Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, me ndryshimet ligjore të të cilit fillon procedura për shfuqizimin e qeverisë teknike, sot është para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive dhe Komisionit Ligjvënës-Juridik.
Deri më tani, ka pasur tre qeveri teknike. E para në vitin 2016 u drejtua nga Emil Dimitriev nga OBRM-PDUKM, e dyta në vitin 2020 e udhëhequr nga Oliver Spasovski nga LSDM dhe e treta në vitin 2024 e udhëhequr nga Talat Xhaferi nga BDI.
Një qeveri kalimtare do të thotë që njëqind ditë para zgjedhjeve, kryeministri aktual jep dorëheqjen. Formohet një qeveri e re e kryesuar nga një kryeministër tjetër i propozuar nga qeveria, dhe qeveria përfshin gjithashtu pesë zyrtarë të opozitës: dy ministra - për punët e brendshme dhe politikën sociale, dhe tre zëvendësministra shtesë, për financat, bujqësinë dhe administratën publike. Qeveria, nga ana tjetër, ka ministra shtesë në dy dikasteret ku ministri është nga opozita.
Anëtarët e Komisionit për Sistemin Politik dhe Marrëdhëniet Ndërmjet Bashkësive do të diskutojnë gjithashtu Projektligjin për Ndryshimin e Ligjit për Anëtarët e Parlamentit përmes një procedure shkurtuar, i cili përcakton se një kandidat për anëtar i parlamentit duhet të ketë vetëm shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.