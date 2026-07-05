“Propagandë ruse”, deputetët kërkojnë ndalimin e transmetimit të filmit vizatimor “Masha dhe Ariu” në Britani
Një grup deputetësh britanikë i kanë shkruar ministrave duke i nxitur ata të shqyrtojnë nëse mund ta ndalojnë transmetimin e “Masha and the Bear” në Mbretërinë e Bashkuar, duke pretenduar se filmi vizatimor përmban propagandë ruse.
Filmi vizatimor është një nga shfaqjet më të njohura të të gjitha kohërave në YouTube.
Një nga episodet e tij 7 minutëshe, është parë më shumë se 4.6 miliardë herë në faqe.
Megjithatë, shfaqja është kritikuar nga një organ i mbështetur nga shteti ukrainas dhe ministri i Punëve të Jashtme i Estonisë si një formë e “pushtetit të butë” rus.
Një grup deputetësh të Partisë Liberal Demokrate, Laburiste, Konservatore, të Gjelbër, SNP dhe Plaid Cymru i kanë shkruar sekretares së kulturës, Lisa Nandy, duke i kërkuar asaj të ndërhyjë.
Letra, e mbikëqyrur nga deputeti Liberal Demokrat Tom Gordon dhe e nënshkruar nga më shumë se 50 deputetë të tjerë, argumenton se disa nga veprimet e Mashës katërvjeçare përbëjnë “përmbajtje propagande”.
Deputetët përmendin një episod në të cilin Masha shfaqet e veshur me atë që duket të jetë një kapelë ekuipazhi tanku dhe uniformë e epokës sovjetike, dhe një tjetër në të cilin ajo mban, sipas deputetëve, atë që duket të jetë një kapelë roje kufitare sovjetike, historikisht e lidhur me NKVD-në – agjencinë sekrete të policisë së Bashkimit Sovjetik.
Ata thonë se agjencia ishte përgjegjëse për deportimet masive, ekzekutimet dhe persekutimin e dhjetëra miliona njerëzve.
Deputetët thanë se kjo po normalizonte në mënyrë aktive ikonografinë ushtarake sovjetike për një audiencë globale fëmijësh të vegjël.
Deputetët shkruajnë: “Po ju shkruajmë për të kërkuar veprime urgjente nga qeveria pas njoftimit të Netflix se ka blerë dy sezone të reja të serialit të animuar rus Masha and the Bear dhe ka zgjatur marrëveshjen e licencimit për sezonet ekzistuese dhe serialet shtesë në më shumë se 100 vende”.
“Kjo përmbajtje transmetohet edhe në Mbretërinë e Bashkuar në ITVX. Fëmijët britanikë po arrihen përmes një platforme të madhe globale transmetimi dhe një transmetuesi të shquar vendas dhe ne besojmë se kjo është e papranueshme”, shtuan ata.
Ata vunë në dukje komentet e Qendrës për Kundërshtimin e Dezinformimit të Ukrainës, e cila mbështetet nga qeveria ukrainase.
Ajo tha se Masha and the Bear nuk ishte “vetëm një vizatim, por një instrument i fuqisë së butë ruse”, duke argumentuar se ai paraqiste talljen e traditave të kombeve të tjera përmes sjelljes së Mashës dhe normalizimin e simboleve sovjetike dhe temave militariste. /Telegrafi/