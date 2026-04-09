Pronari hodhi topin për qenin, por macja e “vjedh shfaqjen”
Një grua që e mori një qen që t’i sillte topin përjetoi një zhvillim krejtësisht të papritur. Në vend të labradorit të saj, macja është ajo që vrapon pas topit të hedhur. Videoja e këtij momenti të pazakontë u bë shpejt virale.
Ajo që publikoi videon në TikTok njihet si @frankielovesmilo dhe ka një mace të zezë të quajtur Frankie dhe “vëllain” e saj qen, një labrador miks 8‑vjeçar me emrin Milo. Ajo shpesh ndan momente me ta në profilin e saj dhe pikërisht një video tregoi në mënyrë argëtuese sa ndryshe janë ata kur bëhet fjalë për lojë.
Në një video të publikuar më 2 prill, i cili është parë më shumë se 370 mijë herë, pronarja filmon qenin Milo duke shikuar me interes drejt kamerës. Pastaj tregon se ka një top në dorë dhe shkruan se “e mora një retriever që të luajmë hedhjen e topit. Ja si duket loja me retriever‑in tim”.
Ajo hedh topin në oborr dhe menjëherë macja Frankie niset pas tij, e kap atë dhe fillon të luajë me të. Pastaj kamera kthehet te Milo, i cili qëndron i njëjtë dhe vetëm vëzhgon me pak interes macen që argëtohet.
Video ka grumbulluar më shumë se 74 mijë pëlqime, dhe komentuesit shpesh i bëjnë humor qeni në mbrojtje të Milos.
Sipas Federatës Amerikane të Kinologjisë, labradorët janë qen miqësorë, aktivë dhe shoqërues, të njohur si shtëpiakë të dashur, veçanërisht me fëmijët. Edhe pse sjellja e topit është zakonisht një aktivitet i lidhur me qentë, macet mund të shijojnë gjithashtu këtë lojë.
Një studim i vitit 2023 tregoi se 94.4 për qind e maceve që janë pyetur treguan aftësi instiktive për të sjellë topin, megjithëse ato priren të kontrollojnë lojën e iniciuar nga vetë macet. /Telegrafi/