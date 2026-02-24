Prokuroria: Vendimi për arrest shtëpiak të Grubit u mor pas vlerësimit të MPB-së dhe ASK-së për sigurinë e tij
Prokuroria Publike përmes një komunikate sqarojnë se për vendimin për arrest shtëpiak për Grubin në rastin “Lotaria Shtetërore” janë udhëhequr nga Ligji për procedurë penale dhe nga udhëzimet e MPB dhe ASK.
“Kushtet e tilla në rastin konkret janë plotësuar, sepse sipas vlerësimit të organeve kompetente – MPB dhe ASK – ekzistojnë informacione serioze se në repartin e paraburgimit nuk mund të garantohet siguria personale e këtij të dyshuari. Detajet për këto kërcënime janë paraqitur para gjyqtarit të procedurës paraprake.
Prokuroria Publike e kupton interesin e publikut për këtë rast, por bën thirrje për përmbajtje nga komentet për vendimet legjitime prokuroriale, për të mundësuar një procedurë efikase dhe të drejtë”, thuhet në sqarimin e Prokurorisë.
Më herët Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov kërkoj përgjegjësi nga gjykatësit dhe prokurorët për lirimin e Artan Grubit në arrest shtëpiak.
Edhe nga BDI më herët ndaj deklaratave të Filkovit, veprimet e të cilit i quajtën si presion ndaj gjyqësorit në vend./Telegrafi/