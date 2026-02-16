Prokuroria nisi kundërpërgjigjet: Mbrojtja i paraqiti ish-krerët e UÇK-së si të papushtetshëm
Prokuroria Speciale nisi kundërpërgjigjet në sallën e gjyqit të Dhomave të Specializuara.
Prokurori i Specializuar, Alan Tieger ka pretenduar se ekipet mbrojtëse të ish-krerëve të UÇK-së "i kanë paraqitur klientët e tyre si figura të papushtetshme".
Ndërkaq, prokurori James Pace foli për dëshmitë e nderkombëtarëve, ku tha se të njejtit nuk i kanë parë ose i kanë anashkaluar dokumentet e lëshuara nga UÇK-ja.
Ai pretendoi se ish-presidenti Hashim Thaçi kishte kontroll mbi shtypin. Kundërpërgjigjet e ZPS-se do të vijojnë pas 10 minutave pauzë.
