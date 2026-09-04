Prokuroria kërkon burgim efektiv për të akuzuarin për aksidentin që la të vdekur një këmbësor në Prishtinë – ishte dënuar edhe 117 herë për kundërvajtje në trafik
Në seancën e së premtes në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në rastin ku Vullnet Gashi akuzohet për aksidentin me fatalitet të ndodhur në vitin 2023 në rrugën “Bill Clinton” në Prishtinë, palët kanë dhënë fjalët përfundimtare.
Prokurori i rastit, Ardian Mehmeti, tha se pas administrimit të provave është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
Sipas prokurorit, përmes provave materiale dhe personale është vërtetuar gjendja faktike, raporton “Betimi për Drejtësi”.
Mehmeti kërkoi që gjatë caktimit të dënimit të merret parasysh shkalla e dëmit të shkaktuar, përkatësisht vdekja e viktimës, si dhe sjellja e përsëritur e të akuzuarit në kundërvajtjet në trafik.
Ai tha se Gashi, deri në kohën e aksidentit, ishte dënuar 117 herë për kundërvajtje në trafik, duke shtuar se kjo tregon se ai në vazhdimësi nuk i ka respektuar rregullat e komunikacionit. Po ashtu, sipas prokurorit, në ditën e aksidentit i akuzuari ishte pa patentë shoferi.
Andaj, prokurori kërkoi që Gashi të shpallet fajtor dhe të dënohet me burgim efektiv.
Edhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar V.B., avokati Emrush Kastrati, tha se nga provat e administruara është vërtetuar plotësisht gjendja faktike dhe se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Ai kërkoi që Gashi të shpallet fajtor dhe të dënohet me burgim efektiv.
Në anën tjetër, mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Driton Muharremi, tha se gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se klienti i tij ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.
Sipas Muharremit, provat materiale dhe personale nuk e dëshmojnë kryerjen e veprës penale, andaj kërkoi që Gashi të shpallet i pafajshëm dhe ndaj tij të nxirret aktgjykim lirues.
Pas dhënies së fjalëve përfundimtare, gjyqtari i rastit, Driton Berisha, e shpalli të përfunduar shqyrtimin gjyqësor, ndërsa shpalljen e aktgjykimit e caktoi për një datë tjetër.
Ndryshe, ky rast ishte në gjykim tek gjyqtarja Naime Krasniqi-Jashanica, por për shkak të degradimit të saj nga Departamenti i Përgjithshëm në Departamentin për Kundërvajtje, rasti kaloi tek gjyqtari Driton Berisha.
Në seancën fillestare më 18 tetor 2024, i akuzuari u deklarua i pafajshëm për veprën penale që i vihet në barrë.
Sipas aktakuzës së ngritur më 27 shkurt 2024 nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, i akuzuari Vullnet Gashi më 2 dhjetor 2023 në rrugën “Bill Clinton” në Prishtinë, derisa ishte duke drejtuar veturën pa patentë shofer, në shiritin e djathtë të dedikuar vetëm për lëvizjen e autobusëve dhe taksive, nga pakujdesia ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për Rregullat e Trafikut Rrugor, ashtu që duke mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes, kushteve të rrugës, gjendjes dhe llojit rrugës në mënyrë që të ndalë mjetin para çdo pengese që mund të paraqitet, ka rrezikuar trafikun publik dhe ka vënë në rrezik jetën e njerëzve.
Gjithnjë sipas aktakuzës, derisa tani i ndjeri F.B., ishte duke kaluar rrugën, në kundërshtim me Ligjin për Rregullat e Trafikut Rrugor, jashtë vendkalimit të këmbësorëve, nga ana e majtë në të djathtë (drejtimi i lëvizjes së automjetit), në ato momente në shiritin e mesëm të trafikut ishte duke lëvizur një kamion dhe me të arritur pranë “Euro Roleta”, i pandehuri me pjesën e parë ballore e godet tani të ndjerin, i cili si pasojë e lëndimeve të marra, kishte ndërruar jetë.
Aktakuza thotë se Raporti i Autopsisë i datës 12 dhjetor 2023, tregon se vdekja e tani të ndjerit F.B., është e dhunshme dhe ka ardhur si pasojë e traumës së shumëfishtë, ku tregohen edhe lëndimet trupore që kishte marrë tani i ndjeri si pasojë e aksidentit.
Me këtë, i pandehuri Vullnet Gashi po akuzohet se ka kryer veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik” nga neni 370, paragrafi 9 lidhur me paragrafin 6 dhe paragrafin 1 të Kodit Penal.