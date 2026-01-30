Prokuroria autorizon Policinë për hetime lidhur me votat në Obiliq
Prokuroria Themelore në Prishtinë, përmes Departamentit për Krime të Rënda, ka njoftuar se po e ndjek me vëmendje të plotë procesin e rinumërimit të votave për zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura më 28 dhjetor 2025.
Sipas njoftimit, gjatë procesit të rinumërimit janë vërejtur dyshime për mospërputhje në rezultatet e kandidatëve për deputet pas përfundimit të numërimit të votave në komunën e Obiliqit.
Në këtë kontekst, Prokurori i Shtetit ka autorizuar Policinë e Kosovës që të nisë hetime paraprake, me qëllim të verifikimit të saktësisë së rezultateve dhe të përcaktimit nëse ka pasur shkelje të mundshme nga persona përgjegjës.
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka theksuar se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e votës së lirë të qytetarëve dhe në trajtimin e çdo rasti të dyshuar, me synim ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor dhe sundimin e ligjit. /Telegrafi/