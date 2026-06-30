Prodhimi i PlayStation 6 i kushton Sony-t 960 dollarë
Një informator i njohur në fushën e pajisjeve të lojërave pretendoi këtë javë se i kushton Sony-t gati 1,000 dollarë për të prodhuar konsolën e saj të ardhshme PlayStation 6. Nëse është e vërtetë, çmimi përfundimtar me pakicë i konsolës mund të jetë dukshëm më i lartë.
Sipas KeplerL2, një informator i njohur për rrjedhje të sakta të pajisjeve të lojërave, kostot e Sony-t për të prodhuar konsolën e saj të ardhshme PlayStation 6 u rritën së fundmi me 200 dollarë, transmeton Telegrafi.
Kepler2 raportoi më parë këtë vit se, për shkak të kostove në rritje, fatura e materialeve të PlayStation 6 ishte 760 dollarë. Pra, informatori tani thotë se kostot gjithnjë në rritje e kanë çuar koston e prodhimit të PlayStation 6 në një shifër marramendëse prej 960 dollarësh.
Bumi i inteligjencës artificiale vazhdon të shkaktojë probleme masive të furnizimit për çipat e kompjuterëve, ruajtjen dhe memorien në të gjithë botën. Kjo ka çuar në një valë rritjesh çmimesh në botën e lojërave, me të gjithë prodhuesit e mëdhenj të konsolave që rrisin çmimet.
Kohët e fundit, Microsoft njoftoi se do të rrisë çmimet e gjeneratës aktuale të konsolave Xbox deri në 150 dollarë duke filluar nga gushti. Ekspertët e zinxhirit të furnizimit të intervistuar nga Mashable thonë se mungesa e memories e njohur si RAMageddon mund të përkeqësohet përpara se të përmirësohet.
Ky është një lajm i keq për lojtarët që mezi presin gjeneratën e ardhshme të konsolave, si PlayStation 6 shumë i pritur. Për shembull, konsola Steam Machine që do të dalë së shpejti mbërriti së fundmi me një çmim marramendës prej 1,049 dollarësh.
Çfarë do të thotë ky raport për lojtarët? Në thelb, është shumë e pamundur që Sony ta shesë PlayStation 6 nën kosto. Në fakt, portali i lajmeve për lojëra Kotaku tregon një seancë pyetje-përgjigje të kohëve të fundit të Sony të postuar në faqen e saj të internetit të korporatës, ku kompania thotë se nuk po kërkojnë ta shesin konsolën më pak se sa i kushton Sony.
"Sa i përket çmimeve, nuk është realiste që ne të përvetësojmë të gjitha rritjet e kostos së komponentëve dhe ne tashmë kemi zbatuar disa rritje çmimesh jashtë Japonisë", tha Sony në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me çmimet për konsolat e saj të lojërave video të gjeneratës së ardhshme.
Kjo do të thotë që konsumatorët ka të ngjarë të shohin një PlayStation 6 me vlerë 1,000 dollarë — dhe kjo pa pasur Sony që të ketë ndonjë fitim.
Kompanitë e inteligjencës artificiale vetëm sa kanë rritur problemet e ofertës dhe kërkesës. Më herët këtë vit, prodhuesi i hard diskeve Western Digital tha se pret që mungesat të vazhdojnë, pasi kompania tashmë ka shitur furnizimin e saj të ruajtjes për vitin 2026 dhe kompanitë e inteligjencës artificiale tashmë po blejnë furnizime deri në vitin 2028.
Sony thuhet se ende synon një datë lançimi për PlayStation 6 për sezonin e festave të vitit 2027. Megjithatë, ka pasur raporte të mëparshme që sugjeruan se mungesat e vazhdueshme të memories mund ta shtyjnë atë datë lançimi përtej vitit të ardhshëm.
A janë lojtarët të gatshëm të blejnë konsolën më të fundit të lojërave me çmime të tepruara, apo do të ketë më shumë kuptim të presin problemet e furnizimit dhe të lançohen me një çmim më të ulët? Kjo është një llogaritje që Sony duhet të bëjë. /Telegrafi/