Më 16.08.2026, zyrtarët policorë nga Stacioni Policor Gostivar kanë privuar nga liria personin I.T. (45) nga Gostivari.

Pas një denoncimi të mëparshëm për sulm fizik ndaj bashkëshortes së tij 35-vjeçare, te ai janë matur 1,01 promil alkool në gjak.

Gjatë mbrëmjes, bashkëshortja ka denoncuar përveç kësaj se i njëjti për një periudhë të gjatë kohore, nën ndikimin e alkoolit, e kishte detyruar në marrëdhënie seksuale dhe kishte ushtruar maltretim psikologjik e fizik ndaj saj dhe fëmijëve.

Mbi këtë bazë, në orën 23:55 është kryer bastisje në shtëpinë e I.T., me ç'rast janë gjetur dhe sekuestruar sende që lidhen me veprën penale.

Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë parashtresa përkatëse.

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