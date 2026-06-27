Privohen nga liria tre persona nga gjithsej 5 denoncime për dhunë në familje në Maqedoni
Siç njoftojnë nga MPB, më 27.06.2026 në ora 02:45 në SPB Shkup, 43-vjeçarja ka denoncuar se më 26.06.2026 rreth orës 14:00 në Karposh, ish bashkëshorti ka sulmuar atë dhe vajzën e tyre të mitur.
Po ashtu më 27.06.2026 në Sveti Nikole, në ora 01:00, policët kanë arrestuar O.M (48) pas një denoncimi të mëhershë, se në shtëpi ka sulmuar fizikisht bashkëshorten dhe dy vajzat të mitura.
Nga policia po ashtu thonë se në Shtip, zyrtarët e SPB Shtip kanë arrestuar S.M (52) pas një denoncimi se ka kërcënuar me objekt të mprehtë djemtë e tij dhe po ashtu me sëpatë ka thyer gjësende në shtëpi.
Rast të dhunës familjare më 27.06.2026 ka ndodhur edhe në Strumicë ku është raportuar se D.N fizikisht ka sulmuar partneren e tij 17-vjeçare dhe ka kërcënuar me objekt të mprehtë.