Prishtina Outdoor Festival
Prishtina Outdoor Festival rikthehet edhe këtë vit si një nga aktivitetet tradicionale të Kryeqytetit, duke promovuar natyrën, rekreacionin, sportin dhe turizmin në një nga zonat më atraktive pranë Prishtinës. Festivali synon të sjellë më afër qytetarët me ambientin natyror dhe të promovojë një mënyrë aktive dhe të shëndetshme jetese.
Përgjatë tri ditëve, festivali bashkon aktivitete sportive, rekreative, kulturore dhe argëtuese për të gjitha grupmoshat. Përveç promovimit të kulturës outdoor, ngjarja shërben edhe si platformë për ndërgjegjësimin mbi mbrojtjen e mjedisit dhe vlerat turistike të zonës së Gollakut.
Detajet
Data: 19–21 qershor 2026
Koha: 16:00 - 22:00
Vendndodhja: Gollak
Programi?
Prishtina Outdoor Festival sjell aktivitete të ndryshme në natyrë, të dedikuara për familje, sportistë, të rinj dhe adhurues të aventurës.
Programi përfshin aktivitete sportive, rekreative dhe argëtuese që zhvillohen gjatë tri ditëve të festivalit, duke promovuar jetën aktive dhe eksplorimin e natyrës pranë kryeqytetit.
Detajet e plota të aktiviteteve publikohen nga organizatorët para fillimit të festivalit.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar natyrën dhe peizazhet pranë Prishtinës
- Për t’u larguar nga rutina e përditshme dhe për të kaluar kohë në ambient të hapur
- Për përfitime në shëndetin fizik dhe mendor
- Për aktivitete argëtuese me familje dhe miq
- Për të provuar sporte dhe aventura të reja
- Për të kaluar kohë cilësore në natyrë
- Për të mbështetur komunitetin lokal dhe kulturën outdoor në Kosovë
- Për të mësuar më shumë rreth mbrojtjes së mjedisit
- Për aktivitete të përshtatshme për të gjitha grupmoshat
- Për muzikë, argëtim dhe atmosferë festive
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Shumica e aktiviteteve janë pa pagesë dhe të hapura për publikun.
Për më shumë informata rreth programit dhe pjesëmarrjes:
- +383 44 889 519
- prishtinaoutdoor@gmail.com
Instagram:
@prishtinaoutdoor