Prishtina Mall mbështet sërish Panairin Ndërkombëtar të Turizmit Kosova 2026
Prishtina Mall ka njoftuar se për herë të dytë do të mbështesë organizimin e Panairit Ndërkombëtar të Turizmit Kosova 2026, i cili do të mbahet më 17 dhe 18 prill 2026 në ambientet e këtij qendre tregtare.
Sipas njoftimit të publikuar në Facebook, ky panair pritet të mbledhë mbi 400 kompani nga Kosova, rajoni dhe vende të tjera, duke u konsideruar si ngjarja më e madhe e turizmit që organizohet në nivel vendi.
Tutje, theksohet se panairi synon të shërbejë si platformë për promovimin e turizmit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar.
Organizimi i panairit realizohet në bashkëpunim me Unionin e Turizmit të Kosovës, me fokus në zhvillimin e sektorit të turizmit dhe krijimin e mundësive të reja të bashkëpunimit ndërkombëtar.
