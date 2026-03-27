Prishtina Mall bëhet partner Elite i Platformës së mirëqenies “Çika”
Personaliteti i njohur medial, autore dhe avokuese e mirëqenies Albana Osmani ka lansuar zyrtarisht platformën e saj premium të mirëqenies,“Çika”, gjatë një eventi të veçantë në Prishtina Mall.
Lansimi u shënua me zbulimin e statujës simbolike “Çika”, e vendosur tashmë brenda qendrës tregtare, si një përfaqësim i forcës, fuqizimit dhe rrugëtimit drejt mirëqenies holistike.
ÇIKA - Fuqizo mirëqenien tënde të përditshme
“Çika” është një platformë premium për fitness dhe mirëqenie, i ndërtuar me një mision të qartë: të udhëheqë çdo grua drejt forcës, qartësisë, vetëbesimit dhe një jete më të shëndetshme: fizikisht, emocionalisht dhe mendërisht.
Platforma ofron një eksperiencë të plotë mirëqenieje përmes ushtrimeve live, udhëzimeve nga ekspertë, sfidave të fitness-it dhe një komuniteti mbështetës, duke ndihmuar përdorueset të transformojnë rutinat e tyre ditore dhe të arrijnë potencialin maksimal. Duke integruar fitness-in, shëndetin mendor dhe stilin e jetesës, “Çika” pozicionohet si një partner i besueshëm në rrugëtimin e çdo gruaje drejt mirëqenies.
Si pjesë e këtij bashkëpunimi, Prishtina Mall do të shërbejë si partner elitë i platformës “Çika”, duke forcuar më tej përkushtimin e saj ndaj promovimit të mirëqenies, angazhimit të komunitetit dhe përvojave inovative.
Gjatë lansimit, Alvaro Costa, CEO i Prishtina Mall, u shpreh: “Ne jemi të përkushtuar të krijojmë përvoja që shkojnë përtej blerjeve, duke sjellë koncepte me vlerë më afër komunitetit tonë.”
Albana Osmani theksoi vizionin pas këtij projekti: “Çika është më shumë se një aplikacion fitness-i, është një hapësirë ku gratë ndihen të fuqizuara, të mbështetura dhe të motivuara çdo ditë. Ka të bëjë me ndërtimin e forcës jo vetëm në trup, por edhe në mendje dhe shpirt.”
Duke pritur lansimin e “Çika”, Prishtina Mall forcon rolin e saj si një destinacion që shkon përtej blerjeve, duke ofruar përvoja që frymëzojnë, lidhin dhe fuqizojnë vizitorët.
Platforma “Çika” tashmë është e disponueshme në Android dhe iOS, duke ftuar gratë në Kosovë dhe më gjerë t’i bashkohen një komuniteti në rritje të fokusuar në shëndet, balancë dhe zhvillim personal.