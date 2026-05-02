Prishtina e Re për këndellje, Drita për fitoren e radhës – formacionet zyrtare
Drita do të luajë në udhëtim ndaj Prishtinës së Re me fillim nga ora 14:00 në kuadër të xhiros së 32-të në elitën e futbollit kosovar.
Të besuarit e Zekirija Ramadanit vijën tejet të motivuar në këtë ndeshje pas fitores minimale 1-0 në shtëpi ndaj Prishtinë xhiron e kaluar.
Një fitore eventuale sot, do të bënte që ata të shkëputeshin në tetë pikë ndaj Ballkanit të vendit të dytë.
Prishtina e Re në anën tjetër vjen pas tri ndeshjeve radhazi pa fitore, teksa së fundmi u mposht nga Llapi në udhëtim me rezultat të thellë 4-0.
Të dy trajnerët kanë vendosur të futen në fushë me lojtarët më të mirë në dispozicion.
Formacionet zyrtare:
Prishtina e Re: Morales, Zekolli, Vitija, Prençi, Trajkovski, Doukoure, Smaçi, Mekic, Vedji, Kargbo, Gomes.
Drita: Maloku, Krasniqi, Pëllumbi, Bejtullai, Sheji, Dabiqaj, Limaj, Krasniqi, Ajzeraj, Tusha, Abazaj.
