Prindërit shpesh bëjnë këto gabime dhe mendojnë se po i ndihmojnë fëmijët e tyre
Shumica e prindërve kanë të njëjtën dëshirë të natyrshme për të mbrojtur fëmijën e tyre, për ta udhëhequr dhe për t’ia bërë jetën më të lehtë.
Por diku përgjatë vijës së hollë midis kujdesit dhe kontrollit, vijat mund të zbehen lehtësisht. Ajo që fillon si vëmendje mund të shndërrohet në ndërhyrje të vazhdueshme, duke marrë vendime për fëmijën dhe duke e shpëtuar atë nga çdo situatë e sikletshme.
Edhe pse në shikim të parë duket se fëmija është i siguruar mirë, ai humbet hapësirë për të menduar në mënyrë të pavarur, për të mësuar nga gabimet dhe për t'u zhvilluar personalisht.
Shenjat e prindërimit të tepërt shpesh janë delikate dhe të fshehura në zakonet e përditshme, kështu që ato janë të lehta për t'u anashkaluar në një jetë familjare të ngjeshur.
Zgjidhja e problemeve për fëmijën
Një nga shenjat më të dukshme të prindërimit të tepërt është zakoni i ndërhyrjes shumë shpejt për të zgjidhur problemet e një fëmije. Një fëmijë harron detyrat e shtëpisë, lë një shishe uji në shtëpi ose zihet me një mik, dhe prindi menjëherë përpiqet ta rregullojë situatën. Në atë kohë, kjo mund të duket si një veprim i përgjegjshëm dhe i kujdesshëm.
Megjithatë, kur ne i shpëtojmë vazhdimisht fëmijët, ne i privojmë ata nga mundësia për të mësuar të përballojnë shqetësimet, zhgënjimet dhe pengesat e vogla. Fëmijët kanë nevojë për hapësirë që ndonjëherë të përballojnë vetë, sepse kështu zhvillojnë gjykimin, qëndrueshmërinë dhe vetëbesimin.
Heqja e së drejtës për të vendosur
Prindërimi i tepërt shpesh shihet në vendimet e përditshme që nuk i lihen kurrë fëmijës. Çfarë të veshësh, çfarë hobi të zgjedhësh, si të paketosh çantën e shkollës, me kë të dalësh, çfarë të hash. Kur një prind kontrollon shumë nga këto zgjedhje, fëmija mund të duket i bindur, por poshtë këtij përshtatjeje shpesh fshihet pavendosmëria, ankthi dhe varësia nga prindi.
Një fëmijë të cilit nuk i jepet mundësia të marrë vendime të përshtatshme për moshën, mund të rritet duke dyshuar në gjykimin e vet. Pavarësia nuk zhvillohet menjëherë, por gradualisht, nëpërmjet një sërë vendimesh të vogla e të përditshme.
Frika nga gabimet
Të gjithë fëmijët bëjnë gabime. Ata harrojnë gjëra, derdhin pije, humbasin objekte, thyejnë gjëra ose thjesht dështojnë në atë që kanë ndërmend të bëjnë. Është një pjesë e natyrshme e rritjes. Por në prindërimin e tepërt, edhe gabimet e vogla shihen si probleme që duhen rregulluar menjëherë. Prindi reagon shumë shpejt, shqetësohet shumë ose përpiqet të parandalojë çdo gabim. Fëmijët që nuk lejohen të bëjnë gabime shpesh zhvillojnë një frikë nga bërja e gabimeve. Në vend që të mësojnë si t'i rregullojnë ato, ata mësojnë t'i shmangin ato dhe kjo frikë mund t'i ndjekë ata gjatë gjithë shkollës, marrëdhënieve dhe jetës së mëvonshme.
Mbrojtja e tepërt si presion
Prindërimi i tepërt nuk duhet të duket gjithmonë i rreptë. Ndonjëherë duket si një përkushtim i madh ndaj fëmijës, përmes kontrollit, kujtesës dhe monitorimit të vazhdueshëm. Por nën një kujdes të tillë, fëmija mund të ndiejë presion për të kënaqur dhe për të qenë gjithmonë "i mirë". Ajo që filloi si mbrojtje, përfundimisht mund të perceptohet si mungesë besimi. Fëmijët e ndiejnë këtë qartë dhe mund të ndalojnë së marri iniciativa, të shprehin mendime ose të besojnë instinktet e tyre sepse ndiejnë sikur dikush tjetër po ua drejton jetën.