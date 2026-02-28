Presidentja Osmani dekreton Ligjin për buxhetin e vitit 2026
Duke u bazuar në kompetencat kushtetuese, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani ka dekretuar shpalljen e Ligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
"Presidentja e ka dekretuar dje Ligjin mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026", ka deklaruar për Telegrafin Bekim Kupina, këshilltar për Media në Presidencë.
Top Lajme
Jobs
Real Estate