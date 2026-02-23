Presidentja meksikane thotë se vendi i saj tani është 'në paqe dhe i qetë', Trump bën thirrje që të luftohen më shumë kartelet e drogës
Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum ka folur për vrasjen e bosit të drogës "El Mencho".
Sheinbaum vlerësoi forcat e armatosura dhe tha se vendi tani është "në paqe, është i qetë" dhe se asnjë nga mbi 250 bllokadat rrugore në 20 shtete nuk kanë mbetur, transmeton Telegrafi.
Sheinbaum tha se gjëja më e rëndësishme tani ishte të garantohej paqja dhe siguria për të gjithë popullsinë e Meksikës.
Fluturimet nga Puerto Vallarta - ku pati dhunë të konsiderueshme të dielën - pritet të rifillojnë sot ose nesër, shtoi Sheinbaum.
Presidentja meksikane tha gjithashtu se raportet se aeroporti i Guadalajara ishte marrë nga anëtarët e kartelit ishin të rreme.
Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë një breshëri postimesh në platformën e tij TruthSocial - një prej të cilave i kërkon Meksikës të bëjë më shumë për të luftuar kartelet e drogës.
Ndalimi i rrjedhës së drogës në SHBA ka qenë një nga prioritetet e Trump në mandatin e tij të dytë.
Ai e përmendi këtë si justifikim për kapjen e udhëheqësit venezuelas Nicolas Maduro muajin e kaluar dhe për sulme të shumta ndaj "narko-nëndetëseve" të dyshuara në brigjet e vendit. /Telegrafi/