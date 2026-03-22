Presidenti libanez: Prishja e urave nga Izraeli mund të jetë përgatitje për pushtim tokësor
Luftimi midis Izraelit dhe Hezbollahut, me bazë në Libanin jugor, është intensifikuar sot.
Hezbollahu nisi sulme ndaj Izraelit sapo filloi lufta, duke e quajtur atë hakmarrje për vrasjen e udhëheqësit suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Izraeli ka synuar Hezbollahun në sulme ajrore vdekjeprurëse dhe ka zgjeruar praninë e tij tokësore në Libanin jugor.
Sot, Izraeli ka zgjeruar listën e objektivave të tij për të përfshirë të gjitha urat mbi lumin Litani, transmeton Telegrafi.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha se Hezbollahu po i përdorte ato për të lëvizur luftëtarët dhe armët në jug.
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, pretendoi se sulme të tilla mund të jenë "përgatitje për pushtimin tokësor".
Ai tha gjithashtu se sulmet ishin të ngjashme me "plane të dyshimta" për të krijuar një zonë tampon.
Izraeli goditi gjithashtu urën Qasmiyeh pranë Tirit, duke dhënë një orë paralajmërim dhe Katz urdhëroi ushtrinë të përshpejtojë shkatërrimin e shtëpive libaneze pranë kufirit verior.
Autoritetet libaneze thonë se sulmet e Izraelit kanë vrarë më shumë se 1,000 njerëz dhe kanë zhvendosur më shumë se një milion. Ndërkohë, Hezbollahu ka qëlluar qindra raketa në Izrael. /Telegrafi/
Israel just destroyed Al-Qasmiyeh bridge, the lifeline of southern Lebanon
The Qasmiyeh Bridge is considered one of the most vital strategic crossings in south Lebanon, widely known as the “artery of the South” due to its central role in connecting southern districts, from Bint… pic.twitter.com/w3im1kyB1A
