Presidenti kroat kërkon që NATO t'i kushtojë vëmendje Serbisë
Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq, deklaroi sot në samitin e NATO-s se Serbia vitet e fundit po forcon ndjeshëm kapacitetet e saj ushtarake dhe theksoi se Aleanca duhet t'i kushtojë vëmendje këtij procesi.
Me një dozë ironie, ai tha se shpreson që Serbia "të mos blejë një aeroplanmbajtëse me rrota, pasi nuk ka dalje në det", por paralajmëroi se, për shkak të armatosjes së saj, edhe Kroacia duhet të vazhdojë të forcojë aftësitë e veta ushtarake.
Duke folur para gazetarëve në ditën e dytë të samitit të NATO-s, Milanoviq tha se çështjen e armatosjes së Serbisë e kishte ngritur edhe gjatë takimeve me liderët e Aleancës, shkruan nova.rs.
"Kam folur për atë që Serbia po bën kohët e fundit në fushën e armatimit. Shpresoj të mos blejnë një aeroplanmbajtëse me rrota, pasi nuk kanë det. Por pyetja që duhet bërë është: për çfarë u nevojiten të gjitha këto? Raketat hipersonike janë vetëm një segment; ka edhe shumë sisteme të tjera. Ne do të duhet të përgjigjemi duke zhvilluar aftësi të ngjashme. NATO duhet ta dijë këtë dhe është detyra ime ta them", deklaroi ai.
Duke folur për situatën e sigurisë në Evropë, presidenti kroat vlerësoi se në samitin e NATO-s po flitet shumë pak për diplomacinë.
Ai rikujtoi se Rusia zotëron një arsenal të madh bërthamor, por shtoi se nuk beson se do të guxonte të sulmonte vendet evropiane.
"Duhet të kemi parasysh se Rusia ka një potencial të jashtëzakonshëm bërthamor. Megjithatë, nuk besoj se do të merrte guximin të sulmonte shtetet evropiane", përfundoi Milanoviq. /Telegrafi/