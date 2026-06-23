Presidenti çek apelon në Gjykatën Kushtetuese mes përplasjes për samitin e NATO-s
Presidenti i Republikës Çeke, Petr Pavel, i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese të vendit mes një mosmarrëveshjeje mbi pjesëmarrjen e tij në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara.
Pavel, i cili shërbeu në forcat e armatosura çeke për më shumë se tre dekada, mori detyrën në mars 2023 dhe ka marrë pjesë në çdo samit të NATO-s që atëherë, transmeton Telegrafi.
Por kryeministri çek Andrej Babiš njoftoi të hënën se Pavel nuk do të përfshihej në një delegacion që do të udhëtonte për në Turqi në korrik, me vetëm kryeministrin dhe ministrat e Mbrojtjes dhe të Jashtëm që do të shkonin, transmeton Telegrafi.
Babiš, udhëheqësi i partisë populiste të krahut të djathtë ANO, u rikthye në pushtet vitin e kaluar dhe ka krijuar një marrëdhënie konfrontuese me Pavel.
Megjithatë, ai e hodhi poshtë idenë se qeveria e tij po "vepronte kundër" presidentit ose "po e ndalonte atë të bënte diçka".
Ai tha se arsyetimi ishte "thjesht praktik" dhe se qeveria do të duhej të mbronte shpenzimet e saj të ulëta për mbrojtjen dhe të paraqiste planet e saj buxhetore në eventin dy-ditor.
Në përgjigje, Pavel lëshoi një deklaratë video të martën, në të cilën tha se kishte ngritur një padi për kompetencë për të "sqaruar kompetencat e presidentit dhe qeverisë" kur përfaqëson vendin jashtë vendit.
"Në këtë padi, i kërkoj Gjykatës Kushtetuese të deklarojë se kush mund të vendosë për pjesëmarrjen e presidentit në samit", tha ai.
Samiti i NATO-s i vitit 2026 do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në kompleksin presidencial Beştepe në kryeqytetin turk.
Anëtarët e NATO-s u zotuan në Samitin e Hagës vitin e kaluar për të investuar 5% të PBB-së çdo vit në mbrojtjen thelbësore dhe fusha më të gjera që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035.
Duke folur në Bruksel javën e kaluar, Sekretari i Luftës i SHBA-së, Pete Hegseth, tha se ndërsa shumë vende kishin ndjekur premtimet, disa "duhet të bëjnë ende më shumë".
"Ne do të jemi të sinqertë për këtë si privatisht ashtu edhe publikisht", u tha ai gazetarëve. /Telegrafi/