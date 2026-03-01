Prej sot deri më 5 mars, studentët mund të aplikojnë për shujtën e subvencionuar nga MASH
Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton studentët se afati i fundit për aplikim për të drejtën e subvencionimit të ushqimit studentor për vitin akademik 2025/2026 është nga sot deri më 5 mars 2026.
E drejta për subvencionim të ushqimit studentor mund të shfrytëzohet nga të gjithë studentët e studimeve të plota universitare që kanë të ardhura mujore më të ulëta se paga minimale neto, si dhe studentët e regjistruar në studime pasuniversitare dhe studime të integruara në universitetet shtetërore dhe private në vend.
"Studentët që plotësojnë kushtet dhe nuk kanë aplikuar deri më tani mund të dorëzojnë një aplikim elektronikisht përmes portalit: https://e-uslugi.mon.gov.mk", thuhet në njoftimin e MASH-it, i cili gjithashtu rendit kushtet për ushtrimin e të drejtës së subvencionimit të ushqimit studentor dhe kontaktet për mbështetje gjatë aplikimit.
Studentët të cilëve u është ndërprerë e drejta e subvencionimit të ushqimit, por që besojnë se i plotësojnë kushtet, mund të aplikojnë përsëri.
Ky afat është i hapur edhe për studentët që nuk kanë aplikuar në afatet e mëparshme aktive.