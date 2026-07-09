Prej 14 korrikut rregulla ligjore edhe për lojërat "Giveaway", organizatorët duhet të marrin leje dhe të paguajnë tatim prej 18%
Ligji i ri për Lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese do të hyjë në fuqi më 14 korrik, duke vendosur kuadër ligjor për organizimin e lojërave "Giveaway" për herë të parë. Sipas Ministrisë së Financave, organizatorët do të duhet të marrin leje, të paguajnë tatim prej 18 përqind të vlerës totale të fondit të çmimeve dhe të publikojnë rregullat dhe rezultatet e lojës.
Leja do të merret duke paraqitur kërkesë në Ministrinë e Financave jo më vonë se 30 ditë para fillimit të lojës. Organizatorët do të duhet të paraqesin dokumentacion, duke përfshirë rregullat e lojës, prova të origjinës së çmimeve, dokumente regjistrimi dhe certifikata të pagesës së detyrimeve publike, ndërsa për personat juridikë, certifikata që nuk kanë ndalime për organizimin e lojërave të fatit.
Ligji përcakton që organizatori duhet të paguajë tatimin prej 18 përqind të fondit të çmimeve brenda tre ditëve nga marrja e lejes. Përndryshe, leja do të revokohet.
Për më tepër, rregullat e lojës me shpërblime duhet të shpallen publikisht para se të fillojë, ndërsa fituesit jo më vonë se tre ditë pas shortit. Çmimet duhet të jepen brenda afatit të përcaktuar në rregullore, por jo më shumë se 60 ditë nga shpallja e rezultateve.
Ligji gjithashtu përcakton përmbajtjen e detyrueshme të rregullave, duke përfshirë informacionin në lidhje me organizatorin, kushtet për pjesëmarrje, metodën e përzgjedhjes së fituesve, vlerën e çmimeve, procedurën për ankesa dhe ndalimin e pjesëmarrjes nga punonjësit e organizatorit dhe anëtarët e familjeve të tyre të ngushta.
Një lojë "giveaway" nuk mund të zgjasë më shumë se një vit.
Zgjidhja e re ligjore e përcakton për herë të parë vetë termin "giveaway" si një lojë fati në të cilën basti për pjesëmarrje përbëhet nga aktivitete të tilla si pëlqimi, etiketimi, ndarja ose publikimi i përmbajtjes, të organizuara me qëllim reklamimin e produkteve ose shërbimeve nëpërmjet internetit, pajisjeve mobile ose platformave të tjera.
Ministria e Financave vlerëson se rregullat e reja sjellin transparencë më të madhe, siguri ligjore dhe mbrojtje të pjesëmarrësve, si dhe detyrime të qarta për organizatorët e lojërave të tilla promovuese.