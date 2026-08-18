Sonte do të bëhet spërkatja e 13-të kundër mushkonjave në Shkup
Bashkia e Shkupit njoftoi se po vazhdon me zbatimin sistematik dhe të vazhdueshëm të masave për të shtypur mushkonjat dhe për të mbrojtur shëndetin publik.
Sonte, në zonën e qytetit të Shkupit do të kryhet dezinfektimi i 13-të kundër mushkonjave për këtë sezon, me trajtim në terren kundër formave të rritura të mushkonjave.
“Aktivitetet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Sipas urdhrave të lëshuar, më 20 gusht do të kryhet dezinfektimi në terren kundër formave të rritura të mushkonjave, më 21 gusht, në orët e hershme të mëngjesit, do të kryhet dezinfektimi ajror, ndërsa në periudhën nga 23 deri më 26 gusht do të kryhet dezinfektimi tokësor kundër formave të rritura të mushkonjave”, njoftoi Bashkia e Shkupit.
Ata shtojnë se të gjitha aktivitetet po zbatohen në përputhje me Programin Vjetor, detyrimet ligjore dhe Elaboratin e përgatitur nga Qendra për Shëndet Publik – Shkup, i miratuar nga autoritetet kompetente shëndetësore.
Bashkia e Shkupit ka treguar të gjitha datat në të cilat është kryer dezinfektimi deri më tani.
Bashkia e Shkupit thekson se deri në fund të sezonit janë planifikuar më shumë se 20 dezinsektime kundër mushkonjave, duke siguruar zbatimin e vazhdueshëm të masave sipas një orari të paracaktuar.
"Bashkia e Shkupit vazhdon të punojë në mënyrë të shpejtë dhe sistematike për të zvogëluar numrin e mushkonjave dhe për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien kolektive të qytetarëve”, thuhet në deklaratë.