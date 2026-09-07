Të mërkurën do të kryhet dezinsektim tokësor në Shkup
Dezinsektim tokësor kundër larvave të mushkonjave do të kryhet në zonën e Shkupit të mërkurën, më 9 shtator, thuhet në njoftimin e Qytetit të Shkupit.
Spërkatja do të kryhet në sipërfaqet ujore.
Nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë kryerjen e dezinfektimit, ai do të kryhet të nesërmen me kushte të favorshme atmosferike, në të njëjtën kohë.
Qyteti i Shkupit u bën thirrje bletarëve që të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur bletët në kohën e duhur./Telegrafi/
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