Gjenden 10 emigrantë nga Egjipti, privohet nga liria kontrabandisti nga Letonia
MPB Maqedoni njofton se dje (17.08.2026) rreth orës 22:00, në fsh. Bogorodicë, rrethina e Gjevgjelisë, nëpunës policorë nga Stacioni Policor për Mbikëqyrje Kufitare dhe Verifikime Kufitare Bogorodicë e privuan nga liria R.S. (59) nga Letonia.
“Gjatë kontrollit në automjetin e udhëtarëve „Fiat Tipo“, me targa të Shkupit, të cilin e drejtonte, janë gjetur 10 persona emigrantë nga Egjipti. Emigrantët janë vendosur në Qendrën e Pranimit dhe Tranzitit „Vinojug“ në Gjevgjeli, ndërsa R.S. është dorëzuar në Stacionin Policor në Gjevgjeli”.
“Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të parashtrohet kallëzim përkatës”, thonë nga MPB.
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