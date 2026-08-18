Krum Efremov do të jetë ambasadori i ri i Maqedonisë së Veriut në Bullgari
Diplomati Krum Efremov do të jetë ambasadori i ri i Maqedonisë në Bullgari, konfirmoi ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski.
Efremov është diplomat profesionist dhe drejtor aktual i Drejtorisë për Diplomaci Ekonomike pranë MPJ-së. Në të kaluarën ai ka ushtruar edhe funksionin e ambasadorit të Maqedonisë në Ukrainë.
Mucunski theksoi se aktualisht janë duke u zhvilluar përgatitjet për largimin e tij drejt Sofjes. Për kandidatin për ambasadorin e ri në Athinë, ministri nuk deshi të komentojë, pasi procedura ende është e klasifikuar.
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