Portieri i Nantes “ndihmon” bashkëlojtarët për të ndërprerë agjërimin gjatë ndeshjes - bëhet si i lënduar
Në ndeshjen e së dielës ndërmjet Nantesit dhe Le Havre, një moment i pazakontë tërhoqi vëmendjen e tifozëve dhe mediave.
Portieri i Nantesit, Anthony Lopes, u shtri në fushë duke marrë trajtim mjekësor, dhe situata u shfrytëzua nga disa prej bashkëlojtarëve të tij për të ndërprerë agjërimin gjatë Ramazanit.
Ndryshe nga Liga Premier, ku lojtarëve që agjërojnë u mundësohet ndalimi i lojës për të pirë ujë dhe për të ngrënë diçka, në Francë nuk ka rregulla të tilla, dhe ndërprerja për arsye fetare nuk është e lejuar.
Portuguese goalkeeper Anthony Lopes pretended to be injured during a Ligue 1 match so his Muslim teammates could break their fast during Ramadan.
Under the current rules of the Ligue de Football Professionnel and the French Football Federation (FFF), Ligue 1 matches are not… pic.twitter.com/F24kmHdCKu
— The New Arab (@The_NewArab) February 25, 2026
Gjatë ndeshjes, Lopes u shtri në fushë në momentin kur topi po dilte jashtë vijës, duke i dhënë mundësi bashkëlojtarëve të tij të afrohen pranë vijës anësore.
Aty, ata u panë duke pirë ujë dhe duke ngrënë diçka për të përfunduar agjërimin. Pasi mori trajtimin e nevojshëm, Lopes u ngrit ngadalë, duke u siguruar që bashkëlojtarët të kenë mjaftueshëm kohë para se loja të vazhdojë.
Në fund, Nantes fitoi 2-0, një rezultat i rëndësishëm për skuadrën, ndërsa momenti i veçantë i Lopes dhe bashkëlojtarëve u bë temë diskutimi në mediat sportive. /Telegrafi/