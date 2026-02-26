Në ndeshjen e së dielës ndërmjet Nantesit dhe Le Havre, një moment i pazakontë tërhoqi vëmendjen e tifozëve dhe mediave.

Portieri i Nantesit, Anthony Lopes, u shtri në fushë duke marrë trajtim mjekësor, dhe situata u shfrytëzua nga disa prej bashkëlojtarëve të tij për të ndërprerë agjërimin gjatë Ramazanit.

Ndryshe nga Liga Premier, ku lojtarëve që agjërojnë u mundësohet ndalimi i lojës për të pirë ujë dhe për të ngrënë diçka, në Francë nuk ka rregulla të tilla, dhe ndërprerja për arsye fetare nuk është e lejuar.


Gjatë ndeshjes, Lopes u shtri në fushë në momentin kur topi po dilte jashtë vijës, duke i dhënë mundësi bashkëlojtarëve të tij të afrohen pranë vijës anësore.

Aty, ata u panë duke pirë ujë dhe duke ngrënë diçka për të përfunduar agjërimin. Pasi mori trajtimin e nevojshëm, Lopes u ngrit ngadalë, duke u siguruar që bashkëlojtarët të kenë mjaftueshëm kohë para se loja të vazhdojë.

Në fund, Nantes fitoi 2-0, një rezultat i rëndësishëm për skuadrën, ndërsa momenti i veçantë i Lopes dhe bashkëlojtarëve u bë temë diskutimi në mediat sportive. /Telegrafi/

