Porsche i jep fund prodhimit të dy modeleve Taycan
Porsche zyrtarisht ka hequr dorë nga dy modele.
Me mbërritjen e Taycan elektrik të përditësuar për vitin 2027, prodhuesi i veturave po ndërpret prodhimin e Taycan Sport Turismo dhe Taycan Cross Turismo.
Shitjet e Taycan arritën kulmin në SHBA në vitin 2023, me Porsche që shiti 7,570 automjete elektrike, por ato kanë qenë në rënie që atëherë.
Porsche shiti 4,747 Taycan në vitin 2024 dhe 4,142 në vitin 2025.
Shitjet e Taycan deri më tani këtë vit kanë rënë gjithashtu, me Porsche që shiti 607 vetura gjatë tre muajve të parë të vitit krahasuar me 1,019 të shitura në fillim të vitit 2025. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate