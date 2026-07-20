'Politikanët vijnë e shkojnë', macja Larry mirëpret kryeministrin e 7-të britanik
Larry, macja më e famshme e Mbretërisë së Bashkuar, të hënën priti shokun e tij të shtatë të shtëpisë në 10 Downing Street, që kur filloi të patrullonte korridoret e pushtetit më shumë se 15 vjet më parë.
"Politikanët vijnë e shkojnë; macet janë të përhershme", postoi llogaria X e Larry-t @Number10cat, ndërsa kryekujdestari i minjve të vendit priste që udhëheqësi i ardhshëm Andy Burnham të zëvendësonte Keir Starmer, transmeton Telegrafi.
Në udhëzimet për punëdhënësit e tij të rinj, ai shkroi: "Larry-t i pëlqen mëngjesi në orën 9, dreka në orën 10:30 dhe dreka në mesditë me shumë ushqime të lehta midis tyre. Pjesa tjetër e punës është një punë e lehtë".
Ja disa gjëra që duhet të dini rreth banorit të vetëm të mjaullueshëm të zyrës problematike.
I rekrutuar për t'u marrë me një problem me brejtësit, Larry mbërriti në rezidencën zyrtare të kryeministrit më 15 shkurt 2011, kur David Cameron ishte udhëheqës.
Ai u adoptua nga një strehë kafshësh në Londër kur besohej se ishte rreth katër vjeç.
Që atëherë, macja e bardhë dhe me vija, e prezantuar zyrtarisht në faqen e internetit të Downing Street si "Shefi i Minjve për në Zyrën e Kabinetit", ka mbretëruar suprem nga pragu më i fotografuar i vendit.
Biografia e tij zyrtare në faqen e internetit të Downing Street thotë, përveç kontrollit të brejtësve: "Larry i kalon ditët duke përshëndetur mysafirët në shtëpi, duke inspektuar mbrojtjet e sigurisë dhe duke testuar mobiljet antike për cilësinë e gjumit".
Ai ka jetuar nën gjashtë kryeministra, nga Cameron te Starmer, ka përballuar stuhitë e Brexit, Covid-19, kaosin e "partygate" dhe okupimin 49-ditor të Liz Truss.
Ndryshe nga disa anëtarë të kabinetit të Starmer, Larry është i vendosur të mbajë punën e tij nën Burnham. /Telegrafi/