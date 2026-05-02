Pogaçe misri me fara: Mëngjes i shijshëm që përgatitet lehtë
Një recetë e thjeshtë me miell misri, tërshërë dhe fara, që mund të hahet e ngrohtë ose e ftohtë
Ky version i pogaçes sjell një kombinim të miellit të misrit, thekrave të tërshërës dhe farave të ndryshme, prandaj vakti bëhet më i plotë dhe më interesant për ushqimin e përditshëm. Përshtatet lehtë me kos ose qumësht dhe mund të hahet si e ngrohtë, ashtu edhe e ftohtë.
Përbërësit:
▪ 200 g miell misri
▪ 100 g bollgur, i bluar
▪ 2 vezë
▪ 200 ml kos
▪ 100 ml vaj
▪ 1 qese pluhur për pjekje
▪ 1 lugë çaji kripë
▪ 50 g fara kungulli
▪ 50 g fara luledielli
▪ 2 lugë gjelle susam
▪ 50 g boronica të kuqe të thata, sipas dëshirës
Përgatitja:
Ndizeni furrën dhe lëreni të nxehet në 180 gradë. Në një enë më të thellë rrihni vezët me kosin dhe vajin, derisa të përfitoni një masë të njëtrajtshme.
Shtoni miellin e misrit, thekrat e bluara të tërshërës, kripën dhe pluhurin për pjekje, pastaj përziejini lehtë derisa përbërësit të bashkohen.
Shtoni farat dhe boronicat e kuqe të thata, duke i përzier në mënyrë që të shpërndahen njëtrajtshëm në masë.
Lyeni tavën me pak vaj dhe hidhni masën në të, pastaj rrafshojeni sipërfaqen. Sipas dëshirës, sipër mund të shtoni edhe pak fara.
Piqeni rreth 20 minuta në 180 gradë, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Nxirreni nga furra dhe lëreni pak të ftohet para se ta prisni.
Ju bëftë mirë, - transmeton Telegrafi.