Po shkoni në Japoni? Këto rregulla të çuditshme duhet t’i dini patjetër
Japonia mahnit me rendin, pastërtinë dhe respektin në çdo detaj të jetës së përditshme. Por pikërisht këto dallime kulturore mund të jenë sfiduese për turistët që e vizitojnë për herë të parë
Japonia është një destinacion unik që bashkon traditën me modernitetin në mënyrë të jashtëzakonshme. Megjithatë, për shkak të specifikave të saj kulturore dhe shoqërore, ajo mund të jetë sfiduese për vizitorët që shkojnë për herë të parë. Nga rregullat e sjelljes dhe organizimi i transportit, deri te zakonet e përditshme, është e rëndësishme të njihni disa detaje paraprakisht për të shmangur situata të pakëndshme dhe për ta shijuar maksimalisht udhëtimin.
Tempujt e lashtë, qytetet futuriste dhe kuzhina e pasur janë vetëm një pjesë e asaj që tërheq turistët drejt Japonisë. Megjithatë, shumë vizitorë befasohen nga gjëra të tjera: rrugët jashtëzakonisht të pastra, trenat që mbërrijnë me saktësi pothuajse absolute dhe një rend që ndihet në çdo aspekt të jetës së përditshme. Këto nuk janë rastësi, por pasqyrojnë një kulturë që vlerëson disiplinën, respektin dhe bashkëjetesën.
Për këtë arsye, ekziston një sërë rregullash, disa të shkruara e shumë të pashkruara, të cilat mund të duken të pazakonta për të huajt. Njohja e tyre jo vetëm që ju ndihmon të orientoheni më lehtë, por edhe tregon respekt ndaj vendasve.
Udhëtarët nuk duhet të shqetësohen nëse nuk i ndjekin të gjitha në mënyrë perfekte, pasi ata janë mysafirë. Megjithatë, edhe një njohje bazë e këtyre zakoneve e bën përvojën në Japoni më të këndshme dhe më të lehtë, transmeton Telegrafi.
Bëni kujdes si përdorni shkopinjtë e ngrënies
Shkopinjtë e ngrënies janë pjesë thelbësore e kulturës japoneze, por përdorimi i tyre shoqërohet me disa rregulla të rëndësishme. Nuk duhet t’i vendosni kurrë drejt në një tas me oriz dhe as të kaloni ushqimin nga një palë shkopinj te tjetra, pasi këto veprime lidhen me ritualet mortore dhe konsiderohen të papërshtatshme.
Kur nuk i përdorni, vendosini mbi një mbajtëse të vogël ose në anë të tasit. Është gjithashtu e zakonshme që tasi i orizit ose i supës të afrohet pranë gojës gjatë ngrënies, në vend që të përkuleni mbi të.
Zhurma gjatë ngrënies nuk është problem
Ndryshe nga shumë vende të tjera, në Japoni zhurma gjatë ngrënies nuk konsiderohet mungesë edukate. Përkundrazi, kur hani ramen, soba apo udon, kjo shihet si shenjë që po e shijoni ushqimin.
Kjo traditë daton që nga periudha Edo, kur ushqimi shpesh konsumohej shpejt në tezga rrugore. Përveç kësaj, kjo mënyrë ndihmon në ftohjen e ushqimit të nxehtë dhe përmirëson përvojën e shijes.
Disa fjalë japoneze bëjnë diferencën
Edhe pse nuk është e nevojshme të flisni japonezisht rrjedhshëm, disa shprehje bazë mund të bëjnë një ndryshim të madh në komunikim dhe në mënyrën si perceptoheni nga vendasit.
Fjalë si “sumimasen” për të tërhequr vëmendjen, “onegaishimasu” për të kërkuar diçka, apo “itadakimasu” dhe “goçisousama” para dhe pas ushqimit, janë shprehje të respektit dhe mirënjohjes që vlerësohen shumë.
Bakshishi nuk është i zakonshëm
Në Japoni, bakshishi nuk është pjesë e kulturës dhe në disa raste mund të konsiderohet edhe i papërshtatshëm. Shërbimi cilësor është standard dhe nuk kërkon shpërblim shtesë.
Nga ana tjetër, është e rëndësishme të konsumoni ushqimin që porositni, pasi lënia e ushqimit në pjatë mund të shihet si shpërdorim.
Nuk duhet t’i përgjigjeni përshëndetjes në dyqan
Kur hyni në një dyqan apo restorant, do të dëgjoni shpesh “irašaimase”, që do të thotë “mirë se vini”. Nuk pritet që t’i përgjigjeni, pasi kjo është thjesht një mënyrë standarde për të shprehur mikpritjen.
Një buzëqeshje ose një përkulje e lehtë është më se e mjaftueshme.
Qetësia në transport publik
Transporti publik në Japoni njihet për saktësinë, pastërtinë dhe qetësinë. Telefonatat zakonisht shmangen dhe bisedat mbahen në nivel të ulët.
Është e zakonshme që telefonat të vendosen në modalitet të heshtur dhe të përdoren kufje për muzikë ose video.
Ushqimi në rrugë nuk është gjithmonë i pranueshëm
Në Japoni, ushqimi zakonisht konsumohet në vendin ku blihet ose në hapësira të dedikuara. Ecja dhe ngrënia në të njëjtën kohë nuk konsiderohet sjellje e mirë.
Megjithatë, ka përjashtime, sidomos gjatë udhëtimeve të gjata me tren, ku konsumimi i ushqimit është pjesë e përvojës.
Mbajeni mbeturinën me vete
Një nga gjërat që bie më shumë në sy në Japoni është pastërtia e jashtëzakonshme, pavarësisht mungesës së koshave të mbeturinave. Kjo ndodh sepse njerëzit zakonisht i mbajnë mbeturinat me vete derisa të gjejnë vendin e duhur për t’i hedhur.
Shumë japonezë mbajnë një qese të vogël për këtë qëllim. Për turistët, një zgjidhje praktike mund të jetë përdorimi i “furoshiki”, një copë pëlhure tradicionale që shërben për të mbajtur sende.
Rregullat e banjave termale
Vizita në onsen, burimet termale japoneze, është një përvojë unike. Megjithatë, ka rregulla të qarta: duhet të laheni mirë para hyrjes dhe zakonisht nuk lejohen rrobat e banjës.
Flokët e gjatë duhet të lidhen, ndërsa tatuazhet mund të jenë të ndaluara në disa vende për shkak të lidhjes historike me grupet kriminale.
Sjellja në shkallët lëvizëse
Një detaj interesant në Japoni është rregulli i qëndrimit në shkallët lëvizëse. Në Tokio dhe në pjesën lindore qëndrohet në anën e majtë, ndërsa në Osaka dhe në pjesën perëndimore në anën e djathtë.
Nëse nuk jeni të sigurt, mjafton të ndiqni personat përpara jush.