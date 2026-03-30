Po përpiqeni të dobësoheni? Ja cilin të zgjidhni: jogurt, skyr apo kefir
Të pasur me proteina dhe probiotikë, këto produkte ndihmojnë në ngopje dhe tretje – por njëri bën diferencën
Jogurti grek, skyr dhe kefiri po konsiderohen gjithnjë e më shumë si zgjedhje të shëndetshme për dobësim, falë përmbajtjes së proteinave dhe përfitimeve për tretjen. Këto produkte të fermentuara jo vetëm që ndihmojnë në ndjenjën e ngopjes, por edhe kontribuojnë në funksionimin më të mirë të zorrëve dhe metabolizmit.
“Të dyja, si jogurti grek ashtu edhe skyr, janë produkte të kulluara të qumështit që mund të jenë pjesë e një diete të balancuar për dobësim. Ato përmbajnë kalcium, proteina, vitaminë B12, riboflavinë, kalium dhe fosfor”, shpjegon dietologia Toby Amidor për EatingWell. Ajo shton se përmbajnë edhe kultura të gjalla aktive që veprojnë si probiotikë. Ndërkohë, kefiri shquhet për shumëllojshmërinë e mikroorganizmave të dobishëm që mbështesin shëndetin e zorrëve, transmeton Telegrafi.
Çfarë është jogurti (kosi)?
Kosi është një produkt i fermentuar i qumështit që përgatitet duke shtuar baktere të dobishme në qumësht. Këto baktere fermentojnë laktozën dhe e shndërrojnë në acid laktik, duke i dhënë kosit shijen karakteristike pak të thartë.
Jogurti grek është një version i kulluar i kosit, ku hiqet një pjesë e hirrës. Kjo e bën atë më të trashë, më të pasur me proteina, më të ngopshëm.
Ushqimet e pasura me proteina, si jogurti grek, ndihmojnë në kontrollin e oreksit dhe në stabilizimin e metabolizmit.
Çfarë është skyr?
Skyr është një produkt tradicional islandez me histori mbi 1000-vjeçare. Edhe pse shpesh konsiderohet si jogurt, ai është më afër një djathi të butë për shkak të mënyrës së përgatitjes.
Ai përfitohet duke:
- fermentuar qumështin me kultura bakteriale
- kulluar disa herë për të larguar hirrën
Ky proces e bën skyr-in shumë të dendur, të pasur me proteina (17–19 g për porcion) dhe me përmbajtje të ulët yndyre
Për shkak të përqendrimit të lartë të proteinave, skyr ndihmon në:
- rritjen e ndjesisë së ngopjes
- kontrollin e oreksit
- ruajtjen e masës muskulore gjatë dobësimit
Çfarë është kefiri?
Kefiri është një pije e fermentuar e qumështit me origjinë nga rajoni i Kaukazit. Ai përgatitet duke përdorur “kokrrat e kefirit”, një kombinim bakteresh dhe majash të dobishme.
Ndryshe nga jogurti dhe skyr:
- kefiri është më i lëngshëm
- përmban më shumë lloje probiotikësh
- përthithet më lehtë nga organizmi
Përfitimet kryesore të kefirit janë:
- përmirësimi i tretjes
- balancimi i florës së zorrëve
- mbështetja e sistemit imunitar
Megjithëse ka më pak proteina se skyr apo jogurti grek, kefiri është shumë i vlefshëm për shëndetin e përgjithshëm dhe mund të ndihmojë indirekt në kontrollin e peshës përmes përmirësimit të tretjes.
Cili është më i mirë për dobësim?
Dallimet kryesore janë:
- Skyr → më shumë proteina, më pak yndyrë
- Jogurti grek → më fleksibël në përbërje
- Kefiri → më shumë probiotikë, më pak proteina
Ekspertët këshillojnë që zgjedhja të bëhet sipas nevojave personale:
- për ndjenjë më të gjatë ngopjeje → skyr
- për ekuilibër ushqimor → jogurt grek
- për tretje më të mirë → kefir
Në përfundim, nuk ka një zgjedhje të vetme ideale. Të tre këto produkte mund të jenë pjesë e një diete të shëndetshme për dobësim, nëse konsumohen pa sheqer të shtuar dhe në mënyrë të balancuar. /Telegrafi/