Plenkoviq për deklaratat e presidentit serb: Pse po më pyetni për atë që tha Vuçiq, nuk më intereson - nuk kam kohë për këtë
Pas seancës së përbashkët të Presidencës dhe Bordit Kombëtar, kryeministri kroat Andrej Plenkoviq dha një deklaratë për mediat.
Në fillim, ai u përgjigj se cilat tema do të diskutoheshin në seancën e Këshillit të Mbrojtjes, transmeton Telegrafi.
"Të gjitha ato që ishin në media, pasojat e situatës në Lindjen e Mesme plus përgatitjet për modernizimin afatgjatë të forcave të armatosura dhe gjërat që janë të rregullta", tha Plenkoviq.
Ai gjithashtu u përgjigj nëse ishte i prirur drejt armatimit evropian apo amerikan.
"Ne jemi të prirur drejt asaj që është e mirë dhe e dobishme për ushtrinë kroate", tha Plenkoviq.
Gazetarët e pyetën gjithashtu se si e komentonte anulimin e takimeve të Samitit Brdo-Brioni nga presidenti kroat Milanoviq.
"Nuk di asgjë për këtë. Le të komentojë ai për vendimet e tij", tha Plenkoviq.
Kur iu kërkua të komentonte deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vuçiq, ai u përgjigj se "bën shumë deklarata, nuk e di se cilat i keni parasysh".
"Sot, për shembull, ai tha se Kroacia u përfshi në zgjedhjet në Serbi, të cilat dje ishin plot dhunë", tha ai.
"Unë, nuk e di sa herë, thashë në intervistat e mia se kemi dy koncepte të gabuara. Njëra është se Kroacia ndërhyn në situatën e brendshme politike të Serbisë dhe është një nga iniciatorët, bashkëorganizatorët e Revolucionit Portokalli, dhe tjetra është se po punon në një aleancë ushtarake me Shqipërinë dhe Kosovën kundër Serbisë. Të dyja temat janë krejtësisht të pasakta, kështu që nuk do ta përsëris atë që mendoj për këtë çdo ditë", tha ai.
Kur u pyet se si e komenton deklaratën e Vuçiq se ai e njoftoi Putinin në për aleancën e Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, Plenkoviq tha: "Pse po më pyetni për atë që tha Vuçiq? Nuk më intereson. Nuk kam kohë për këtë sot", përfundoi ai.
Kujtojmë se Milanoviq anuloi takimin e krerëve të shteteve të Samitit Brdo-Brioni për shkak të deklaratave dhe veprimeve të presidentit serb Aleksandar Vuçiq, të cilat janë "në kundërshtim me qëllimin e iniciativës dhe rrezikojnë paqen dhe stabilitetin në zonën e Evropës Juglindore", njoftoi zyra e presidentit.
"Deklaratat dhe veprimet politike të Presidentit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiq, që kemi parë në ditët dhe javët e fundit janë në kundërshtim të plotë me qëllimin e Brdo-Brioni, prishin marrëdhëniet ndërshtetërore dhe kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në rajonin e Evropës Juglindore. Presidenti i Republikës së Kroacisë, Zoran Milanoviq, beson se në rrethana të tilla nuk ka kushte dhe mbërritja e Presidentit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në Republikën e Kroacisë nuk është e mundur", u tha nga zyra e presidentit kroat. /Telegrafi/