Sot, më 17 shkurt, Sheshi “Skënderbeu” në Prishtinë u mbush me mijëra qytetarë në marshin më të madh në historinë e Kosovës së lirë, organizuar nën moton “Drejtësi, jo politikë”, në mbështetje të ish-krerëve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës që po përballen me proces gjyqësor në Hagë: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe bashkëluftëtarët e tyre.

“Prishtina sot ishte e bllokuar, e stërmbushur dhe e bashkuar. Qytetarë nga të gjitha qytetet e Kosovës, nga rajoni, diaspora dhe deri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vërshuan sheshet e kryeqytetit për të dhënë një mesazh të qartë, dinjitoz dhe paqësor,” thuhet në njoftimin e platformës qytetare “Liria Ka Emër”.

Përfundon marshi - nga sheshi “Skënderbeu” bëhet thirrje për drejtësi për ish-krerët e UÇK-së

Edhe përkundër kushteve të vështira atmosferike, qytetarët qëndruan me orë të tëra në shesh, duke dëshmuar se kjo kauzë është mbi çdo dallim dhe mbi çdo interes tjetër.

“Mesazhi ishte i qartë: populli foli. Dhe në emër të popullit, ata janë – ÇLIRIMTARË,” theksohet në njoftim.

Platforma qytetare shprehu falënderimet për pjesëmarrësit.

“Shprehim mirënjohjen më të thellë për çdo qytetar që ishte sot në shesh, për çdo familje, të ri e të re, për çdo organizatë, shoqatë, profesionist, artist, sportist e përfaqësues të komuniteteve fetare që iu bashkuan këtij marshimi historik”, thuhet në njoftim.

Në fund, theksohet se “Sot, Kosova foli me një zë. Dhe ai zë kërkon: Drejtësi, jo politikë.”

Ky marsh është pjesë e fazës finale të procesit në Hagë, ku qytetarët presin drejtësi të paanshme dhe lirimin e çlirimtarëve, duke theksuar se sakrifica për liri nuk mund të relativizohet dhe lufta e drejtë e UÇK-së nuk duhet të trajtohet si çështje politike. /Telegrafi/


